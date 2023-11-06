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Сухопутные войска Израиля "усиливают давление" на город Газа, - ЦАХАЛ

Понедельник 06 ноября 2023 22:43
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Сухопутные войска Израиля "усиливают давление" на город Газа, - ЦАХАЛ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В последние несколько часов сухопутные войска Израиля действуют в глубине города Газа.

Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По его словам, ЦАХАЛ "усиливает давление на город Газа", где, как считается, находится главный опорный пункт ХАМАС.

Он также добавил, что в ходе ночных авиаударов и операций ЦАХАЛ уничтожил несколько полевых командиров ХАМАС, что "существенно ограничивает возможности ХАМАС по проведению контратак".

Что касается туннельной сети ХАМАСа, то, по словам Хагари, инженерно-саперные подразделения уничтожают все попадающиеся им туннели, используя "различные и разнообразные устройства".

Война в Израиле

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

Спикер армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛа полностью окружили город Газа, при этом о прекращении огня речь не идет.

Вчера также стало известно, что сухопутные войска Израиля оцепили Газу и вышли к морю.

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