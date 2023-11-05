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США выступают за гуманитарные паузы, но против прекращения огня в Секторе Газа, - Блинкен

Воскресенье 05 ноября 2023 07:46
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США выступают за гуманитарные паузы, но против прекращения огня в Секторе Газа, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты выступают за формирование гуманитарных пауз, но не поддерживают прекращение огня в нынешнем противостоянии Израиля и боевиков ХАМАС.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг во время визита в Иорданию.

"Мы считаем, что прекращение огня просто позволит боевикам ХАМАС остаться на месте и перегруппироваться, а также повторить то, что они сделали 7 октября", - заявил Блинкен.

По его словам, очень важно приложить дополнительные усилия, чтобы защитить гражданское население Сектора Газа. Он отметил, что эта задача в будущем будет облегчена "благодаря гуманитарным паузам".

Госсекретарь США также подчеркнул, что необходимо предотвратить создание нового фронта со стороны любого другого государства или негосударственной структуры.

Поддержка США Израиля

Напомним, что сейчас в Сенате ведутся дискуссии о поддержке запроса президента США Джо Байдена в Конгрессе 106 млрд долларов. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить для Украины, 14,3 млрд долларов - Израилю.

Новоизбранный спикер Палаты представителей США предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы в отдельности.

Также ранее США направили на Ближний Восток две авианосные группы, а также соединения авиации и морских пехотинцев.

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ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль
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