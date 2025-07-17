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"Готовы к войне": президент Сирии отреагировал на удары Израиля по Дамаску

Сирия, Четверг 17 июля 2025 05:38
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"Готовы к войне": президент Сирии отреагировал на удары Израиля по Дамаску Фото: временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа (скрин из видео)
Автор: Валерий Савицкий

Власти Сирии не позволят втянуть меньшинство друзов в дела внешней силы, а сирийский народ не боится войны.

Об этом заявил временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он назвал приоритетом Сирии защиту граждан-друзов, а также их прав.

В своем первом телевизионном обращении после мощных израильских авиаударов по Дамаску в среду, аш-Шараа обратился к меньшинству друзов.

"Мы не боимся войны, но поставили интересы сирийского народа выше разрушения. Защита ваших (друзов, - ред.) прав является нашим приоритетом, и мы отвергаем любые попытки втянуть вас в руки внешней силы", - сказал он.

Сирийский лидер также добавил, что Сирия "не из тех, кто боится войны".

"Сирийский народ не боится войны и готов сражаться, если будет угроза его достоинству", - подчеркнул временный президент.

Израильские удары по Дамаску

В среду, 16 июля, израильские военные мощно атаковали столицу Сирии Дамаск.

В результате обстрела были уничтожены здания Министерства обороны и Генштаба. СМИ также сообщали о повреждении президентского дворца.

Причиной удара стали столкновения между бедуинскими племенами и местными друзами в сирийской провинции Сувейда, в результате которых погибли 30 человек.

Иерусалим решил обстрелами защитить ударами представителей нацменьшинства, поскольку многие друзы служат в израильской армии и считаются лояльными гражданами.

Правительство Израиля заявило о намерении уничтожить сирийские правительственные силы, которые нападают на представителей этого нацменьшинства на юге Сирии.

После обстрела этническая община друзов и правительственные войска Сирии договорились о перемирии.

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