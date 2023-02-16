Израиль сможет предоставить Украине системы оповещения об атаках в течение шести месяцев, - СМИ

"Израиль предоставит Украине систему оповещения об атаках через три-шесть месяцев", - говорится в заявлении.

Haaretz сообщает, что встреча главы МИД Израиля с президентом Зеленским не состоялась бы, если бы Коэн приехал в Украину "с пустыми руками". То есть, не согласившись хотя бы на часть запросов, которые Украина предоставила Израилю.

Речь идет об экономической помощи в виде кредита в полмиллиарда долларов, дипломатических и гуманитарных жестах, таких как поддержка предстоящего голосования в ООН относительно "формулы мира" и военная помощь.

Израиль пока не поставил системы ПВО, ожидания в Киеве остались прежними. Также пока задерживается и система предупреждения о воздушных угрозах, которую обещал предоставить Украине бывший министр обороны Бени Ганц.

Следует отметить, что израильская система предупреждения использует сочетания радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников.

Технологии идентифицируют размеры объектов и определяют опасности. Затем эти данные отображаются на электронной карте. Граждане в свою очередь получают предупреждение на телефон или узнают об опасности через радио, телевидение или сирену.