Ізраїль зможе надати Україні системи оповіщення про атаки протягом шести місяців, - ЗМІ

"Ізраїль надасть Україні системи оповіщення про атаки через три-шість місяців", - йдеться у заяві.

Haaretz повідомляє, що зустріч очільника МЗС Ізраїлю з президентом Зеленським не відбулась би, якщо б Коен приїхав в Україну "з порожніми руками". Тобто не погодившись хоча б на частину запитів, які Україна надала Ізраїлю.

Мова йде про економічну допомогу у вигляді кредиту в пів мільярда доларів, дипломатичні та гуманітарні жести, такі як підтримка майбутнього голосування в ООН щодо "формули миру" та військова допомога.

Ізраїль поки не поставив системи ППО, очікування у Києві залишилися незмінними. Також поки що затримується і система попередження про повітряні загрози, яку обіцяв надати Україні колишній міністр оборони Бені Ганц.

Варто зазначити, що ізраїльська система попередження використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників.

Технології ідентифікують розміри об'єктів і визначають загрози. Потім ці дані з'являються на електронній карті. Громадяни своєю чергою отримують попередження на телефон або ж дізнаються про небезпеку через радіо, телебачення чи сирену.