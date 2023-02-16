Ізраїль зможе надати Україні системи оповіщення про атаки протягом шести місяців, - ЗМІ

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен пообіцяв президенту України Володимиру Зеленського передати системи оповіщення про атаки протягом наступних шести місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz.
"Ізраїль надасть Україні системи оповіщення про атаки через три-шість місяців", - йдеться у заяві.
Haaretz повідомляє, що зустріч очільника МЗС Ізраїлю з президентом Зеленським не відбулась би, якщо б Коен приїхав в Україну "з порожніми руками". Тобто не погодившись хоча б на частину запитів, які Україна надала Ізраїлю.
Мова йде про економічну допомогу у вигляді кредиту в пів мільярда доларів, дипломатичні та гуманітарні жести, такі як підтримка майбутнього голосування в ООН щодо "формули миру" та військова допомога.
Ізраїль поки не поставив системи ППО, очікування у Києві залишилися незмінними. Також поки що затримується і система попередження про повітряні загрози, яку обіцяв надати Україні колишній міністр оборони Бені Ганц.
Варто зазначити, що ізраїльська система попередження використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників.
Технології ідентифікують розміри об'єктів і визначають загрози. Потім ці дані з'являються на електронній карті. Громадяни своєю чергою отримують попередження на телефон або ж дізнаються про небезпеку через радіо, телебачення чи сирену.
Нагадаємо, що сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном.
Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Мова йде про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.
Раніше повідомлялося, що Україна отримає від Ізраїлю сучасні технології для створення розумної системи раннього оповіщення про можливі ракетні та дронові атаки.
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