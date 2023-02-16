Сегодня, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посла Израиля в Украине Михаила Бродского в Twitte.

"Очень положительная встреча", – прокомментировал встречу Бродский.

В свою очередь Зеленский рассказал, что во время встречи с Коэном они обсудили углубление двустороннего сотрудничества по разным направлениям.

"Я приглашаю Израиль приобщиться к реализации нашей формулы мира. Благодарен за оказанную гуманитарную помощь. Рассмотрели вопросы участия страны в послевоенном восстановлении. Украина могла бы использовать опыт Израиля в разминировании", - подчеркнул президент.

Зеленский также добавил, что он рассчитывает, что этот визит будет способствовать углублению сотрудничества между Украиной и Израилем.