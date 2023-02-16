Зеленский встретился с министром иностранных дел Израиля
Сегодня, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посла Израиля в Украине Михаила Бродского в Twitte.
"Очень положительная встреча", – прокомментировал встречу Бродский.
В свою очередь Зеленский рассказал, что во время встречи с Коэном они обсудили углубление двустороннего сотрудничества по разным направлениям.
"Я приглашаю Израиль приобщиться к реализации нашей формулы мира. Благодарен за оказанную гуманитарную помощь. Рассмотрели вопросы участия страны в послевоенном восстановлении. Украина могла бы использовать опыт Израиля в разминировании", - подчеркнул президент.
Зеленский также добавил, что он рассчитывает, что этот визит будет способствовать углублению сотрудничества между Украиной и Израилем.
Напомним, перед встречей с украинским президентом Коэн обсудил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой украинскую формулу мира .
В свою очередь Кулеба сообщил, что Украина передала израильскому правительству список военных нужд.
Кроме того, сегодня посольство Израиля в Украине возобновило работу, которую приостанавливало из-за начала полномасштабной войны.
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