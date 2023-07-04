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Израиль завершает операцию в палестинском Дженине, но она не будет разовой, - Нетаньяху

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Вторник 04 июля 2023 19:19
Израиль завершает операцию в палестинском Дженине, но она не будет разовой, - Нетаньяху Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израиль сегодня, 4 июля, решил завершить операцию в палестинском лагере Дженин, которая продлилась один день.

Об заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В данный момент мы завершаем миссию, и я могу сказать, что наша масштабная деятельность в Дженине не является разовой операцией", - заявил глава израильского правительства.

Операция Израиля в Дженине

Напомним, вчера, 3 июля, ночью израильские войска начали наносить удары по штабам и квартирам боевиков, которые находились в лагере беженцев Дженин.

Позже на территорию лагеря зашли колонны израильской военной техники, а боевики из палестинских группировок ФАТХ, ХАМАС и "Исламский джихад" заняли позиции в переулках лагеря.

Такая антитеррористическая операция стала самой масштабной для Израиля за последние 20 лет. В ней были задействованы более тысячи военнослужащих.

Палестинцы отметили, что во время операции Израиля погибли по меньшей мере 10 мирных граждан.

Более детально об операции Израиля можете узнать в материале РБК-Украина.

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Нетаньяху Израиль Палестина
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