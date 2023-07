Крупнейшая за 20 лет. Что известно об антитеррористической операции Израиля в Палестине

Операция "Байт ве-Ган" ("Дом с палисадником") началась в ночь на 3 июня. В ней задействованы тысячи израильских военных. Это первая масштабная операция в Дженине с 2002 года. Ее цель - ликвидация террористической инфраструктуры.

По заявлениям Армии обороны Израиля, Дженин стал оплотом террористической деятельности. С начала 2023 года из этого района было совершено более 50 обстрелов в северной Самарии.

Около 01:00 (3 июля) в Дженин вошли бригада "Голани", десантники, другие спецподразделения, а также сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об ударах по штабу террористических группировок в лагере беженцев и силам боевиков "Дженинского батальона". Атаки осуществлялись с применением беспилотников и армейской авиации.

Сам город оперативно заблокировали, часть районов были обесточены. Палестинская сторона заявила, что сотни боевиков взялись за оружие, а местные жители пытались препятствовать ЦАХАЛу возведением баррикад.

Ближе к утру стало известно о задержании нескольких подозреваемых в терроризме. Главари организаций ХАМАС и "Исламский джихад" выступили с призывом к вооруженной борьбе в Дженине и других районах Палестинской автономии. Эта операция получила название "Доблесть Дженина".

В течение нескольких часов велась перестрелка с боевиками, которые забаррикадировались в мечети. В совместном заявлении для прессы ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о выявлении лабораторий по производству взрывных устройств, а также изъятии сотен готовых бомб и самодельной ракетной установки.

