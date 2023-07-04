Ізраїль завершує операцію в палестинському Дженіні, але вона не буде разовою, - Нетаньягу
Ізраїль сьогодні, 4 липня, вирішив завершити операцію у палестинському таборі Дженін, яка тривала один день.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Наразі ми завершуємо місію, і я можу сказати, що наша масштабна діяльність у Дженіні не є разовою операцією", - заявив глава ізраїльського уряду.
Операція Ізраїлю в Дженіні
Нагадаємо, вчора, 3 липня, вночі ізраїльські війська почали завдавати ударів по штабах і квартирах бойовиків, які перебували в таборі біженців Дженін.
Пізніше на територію табору зайшли колони ізраїльської військової техніки, а бойовики з палестинських угруповань ФАТХ, ХАМАС та "Ісламський джихад" зайняли позиції у провулках табору.
Така антитерористична операція стала наймасштабнішою для Ізраїлю за останні 20 років. У ній було задіяно понад тисячу військовослужбовців.
Палестинці зазначили, що під час операції Ізраїлю загинули щонайменше 10 мирних громадян.
Більш детально про операцію Ізраїлю можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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