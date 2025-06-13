Израиль нанес удар по Ирану: начнется ли большая война на Ближнем Востоке

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по Ирану. Главные цели - ядерные объекты, которые по данным израильской разведки могут использоваться для создания ядерного оружия. Кроме того, были убиты несколько иранских физиков-ядерщиков.

В то же время были уничтожены военные лидеры Ирана - начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Багери, командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами и командующий штабом "Хатам аль-Анбия" (оперативного командования) Голам-Али Рашид.

Кроме того, был атакован ряд военных объектов. Больше деталей - в материале РБК-Украина.

Это наиболее масштабная израильская атака на Иран в современной истории страны. Как правило, ранее Израиль применил точечные диверсии и ликвидации отдельных важных фигур в Иране.

Удары на фоне переговоров между США и Ираном

Несмотря на многочисленные утечки в американской прессе, большинство аналитиков ожидали удара позже. 15 июня должен был состояться очередной раунд переговоров между США и Ираном. Но признаки подготовки к удару таки были: США эвакуировали дипломатический персонал из Ирака и Кувейта, а также повысили боеготовность на своих базах в регионе.

"Почему перед переговорами? Потому что в Израиле не верили в успешность переговоров, плюс вчерашнее решение Руководящего совета МАГАТЭ, которое впервые за 20 лет показало, что Иран готовится к созданию ядерной бомбы и нарушает взятые на себя обязательства", - пояснил РБК-Украина заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

По данным CNN в израильских властях, Иерусалим осуществил "обманную операцию", направленную на то, чтобы заставить иранское руководство и израильскую общественность поверить, что нападения не будет. В частности, операция включала и "обман" СМИ и политических комментаторов.

Следует напомнить, Иран и США несколько месяцев ведут переговоры по ядерному оружию. США хотели бы, чтобы Иран полностью отказался от ядерной программы в обмен на снятие санкций. Однако Иран затягивает переговоры, предлагая свои условия - развитие только мирной ядерной программы и отказ от военной. В Израиле считают, что таким образом Тегеран выигрывает себе время и опасно близко подошел к созданию ядерного оружия.

В Вашингтоне сообщили, что знали об атаке, но не помогали Израилю осуществлять ее. Более того, президент США Дональд Трамп заявил, что надеется вернуться за стол переговоров с Ираном - хотя в Тегеране уже заявил, что не будет участвовать в следующем раунде.

Перспективы большой войны

Иран пытался ограниченно отвечать на предыдущие атаки Израиля и США. В подобных ситуациях Тегеран через посредников заранее сообщал о запланированных ударах, что позволяло США и Израилю подготовиться, эвакуировать персонал с объектов и минимизировать последствия атак, избегая при этом потребности в последующих контрударах. В то же время иранские власти могли продемонстрировать своему народу "месть".

Такой сценарий, в частности, имел место во время атак 2020 года на американские базы в Ираке после убийства генерала Касема Сулеймани, а также в 2024 году - атак на Израиль после нападения на иранские дипломатические учреждения в Сирии и убийства лидера ХАМАС в Тегеране.

"Прошлые разы, когда был уничтожен, например, лидер ХАМАС, или Израиль совершал другие акции на территории Ирана, иранцы отвечали, но заявляли: мы там выберем время, тогда, когда мы захотим. А тут беспрецедентно, это все-таки выпадает из всего, что было раньше", - отметил изданию Сергей Данилов.

Последствия одного из израильских ударов (фото: Getty Images)

Первые попытки Ирана атаковать израильскую территорию уже начались. Однако более системный ответ может быть отложен на некоторое время - Израиль ликвидировал ключевых лиц в военном руководстве Ирана, поэтому там неизбежно наступит определенный организационный хаос.

Со своей стороны, Израиль анонсировал, что удары продолжатся в течение нескольких дней, но, по словам Данилова, страна заинтересована в том, чтобы провести как можно более быструю операцию. Кроме того, он не исключает, что Иран может объявить Израилю полноценную войну.

Еще один фактор, который может повлиять на динамику - внутриполитический.

"Будет оценено, как прореагирует иранский народ, среди которого режим очень непопулярен. Будут ли эти удары способствовать консолидации вокруг режима, или наоборот будут восприняты населением Ирана как очередное свидетельство слабости и подорвут наоборот режим. Такое тоже не исключается", - сказал РБК-Украина Данилов.