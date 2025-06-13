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Израиль за несколько дней до авиаудара провел по Ирану "операцию обмана", - CNN

Пятница 13 июня 2025 09:13
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Израиль за несколько дней до авиаудара провел по Ирану "операцию обмана", - CNN Иллюстративное фото: Израиль за несколько дней до авиаудара провел по Ирану "операцию обмана" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За несколько дней до авиаударов Израиль провел так называемую "операцию обмана", чтобы заставить Иран поверить в то, что атаки не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам неназванного израильского чиновника, операция включала в себя "обман" СМИ и политических комментаторов, что позволило в конце концов "здивувати" Иран.

Чиновник добавил, что план имел лишь "нескольких тайных партнеров". В то же время офис главы израильского правительства распространял объявления и брифинги, направленные на влияние на дискуссию в Иране и Израиле.

Атака Израиля на Иран

В ночь на 13 июня Тель-Авив начал операцию "Львиный народ" против Тегерана во время которой ЦАХАЛ нанес авиаудары по территории Ирана. Во время атаки под удары попали иранские ядерные и военные объекты.

Глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя обстрел, заявил, что Иран "не может иметь ядерную бомбу". В то же время он надеется на то, что Иран вернется к столу переговоров.

Как отмечали СМИ, в результате атаки был поврежден "ключевой ядерный объект" в иранском Натанзе.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

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