Израиль за несколько дней до авиаудара провел по Ирану "операцию обмана", - CNN

Иллюстративное фото: Израиль за несколько дней до авиаудара провел по Ирану "операцию обмана" (Getty Images)

За несколько дней до авиаударов Израиль провел так называемую "операцию обмана", чтобы заставить Иран поверить в то, что атаки не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.