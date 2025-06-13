Ізраїль завдав удару по Ірану: чи почнеться велика війна на Близькому Сході

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав масованого удару по Ірану. Головні цілі – ядерні об'єкти, які за даними ізраїльської розвідки можуть використовуватись для створення ядерної зброї. Крім того, було вбито кількох іранських фізиків-ядерників.

Водночас були знищені військові лідери Ірану - начальник Генштабу ЗС Ірану Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі та командувач штабу “Хатам аль-Анбія” (оперативного командування) Голам-Алі Рашид.

Крім того, було атаковано низку військових об'єктів. Більше деталей - в матеріалі РБК-Україна.

Це найбільш масштабна ізраїльська атака на Іран в сучасній історії країни. Як правило, раніше Ізраїль застосував точкові диверсії та ліквідації окремих важливих фігур в Ірані.

Удари на тлі переговорів між США та Іраном

Попри численні витоки в американській пресі, більшість аналітиків очікували удару пізніше. 15 червня мав відбутися черговий раунд переговорів між США та Іраном. Але ознаки підготовки до удару таки були: США евакуювали дипломатичний персонал з Іраку та Кувейту, а також підвищили боєготовність на своїх базах у регіоні.

"Чому перед переговорами? Тому що в Ізраїлі не вірили в успішність переговорів, плюс вчорашнє рішення Керівної ради МАГАТЕ, яке вперше за 20 років засвідчило, що Іран готується до створення ядерної бомби і порушує взяти на себе зобов'язання", - пояснив РБК-Україна заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

За даними CNN в ізраїльській владі, Єрусалим здійснив "обманну операцію", спрямовану на те, щоб змусити іранське керівництво та ізраїльську громадськість повірити, що нападу не буде. Зокрема, операція включала і "обман" ЗМІ та політичних коментаторів.

Слід нагадати, Іран та США кілька місяців ведуть переговори щодо ядерної зброї. США хотіли б, щоб Іран повністю відмовився від ядерної програми в обмін на зняття санкцій. Однак Іран затягує переговори, пропонуючи свої умови – розвиток лише мирної ядерної програми та відмову від військової. В Ізраїлі вважають, що таким чином Тегеран виграє собі час та небезпечно близько підійшов до створення ядерної зброї.

У Вашингтоні повідомили, що знали про атаку, але не допомагали Ізраїлю здійснювати її. Ба більше, президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається повернутися за стіл переговорів з Іраном – хоча в Тегерані вже заявив, що не буде брати участь у наступному раунді.

Перспективи великої війни

Іран намагався обмежено відповідати на попередні атаки Ізраїлю та США. У подібних ситуаціях Тегеран через посередників заздалегідь повідомляв про заплановані удари, що дозволяло США та Ізраїлю підготуватися, евакуювати персонал з об’єктів і мінімізувати наслідки атак, уникаючи при цьому потреби в наступних контрударах. Водночас іранська влада могла продемонструвати своєму народу "помсту".

Такий сценарій, зокрема, мав місце під час атак 2020 року на американські бази в Іраку після вбивства генерала Касема Сулеймані, а також у 2024 році – атак на Ізраїль після нападу на іранські дипломатичні установи в Сирії та вбивства лідера ХАМАС у Тегерані.

"Минулі рази, коли був знищений, наприклад, лідер ХАМАС, або Ізраїль здійснював інші акції на території Ірану, іранці відповідали, але заявляли: ми там виберемо час, тоді, коли ми захочемо. А тут безпрецедентно, це все-таки випадає з усього, що було раніше", – зазначив виданню Сергій Данилов.

Наслідки одного з ізраїльських ударів (фото: Getty Images)

Перші спроби Ірану атакувати ізраїльську територію вже розпочалися. Проте більш системна відповідь може бути відкладена на деякий час – Ізраїль ліквідував ключових осіб у військовому керівництві Ірану, тож там неминуче настане певний організаційний хаос.

Зі свого боку, Ізраїль анонсував, що удари продовжаться протягом кількох днів, але, за словами Данілова, країна зацікавлена в тому, щоб провести якомога швидшу операцію. Крім того, він не виключає, що Іран може оголосити Ізраїлю повноцінну війну.

Ще один чинник, який може вплинути на динаміку – внутрішньополітичний.

"Буде оцінено, як прореагує іранський народ, серед якого режим дуже непопулярний. Чи ці удари будуть сприяти консолідації навколо режиму, чи навпаки будуть сприйняті населенням Ірану як чергове свідчення слабкості і підірвуть навпаки режим. Таке теж не виключається", - сказав РБК-Україна Данилов.