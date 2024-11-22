Армия Ливана ударила по производящим оружие центрам "Хезболлы" в Бейруте

Военно-воздушные силы Ливана провели третью серию ударов по командным центрам группировки "Хезболла" в южном районе Дахия, - ключевом оплоте "Хезболлы" в Бейруте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что боевики намеренно разместили свою инфраструктуру в этих гражданских районах, используя гражданское население Ливана в качестве живого щита.

Перед ударами были приняты многочисленные меры для уменьшения ущерба гражданскому населению, в частности путем предварительного сбора разведывательных данных, использования воздушного наблюдения и заблаговременного предупреждения гражданского населения в этом районе.

"Сегодняшние удары были направлены на объекты террористической инфраструктуры "Хезболлы" и являются частью усилий ЦАХАЛа по ликвидации мощностей группировки по производству и хранению оружия. ЦАХАЛ и в дальнейшем будет продолжать действовать, чтобы ослабить способность "Хезболлы" реализовывать атаки на Израиль", - говорится в сообщении.