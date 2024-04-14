Израиль ударил по большому объекту по производству оружия в Ливане (видео)

ЦАХАЛ ударил по большому объекту Хезболлы по производству оружия в Ливане. Это случилось после того, как стало известно, что удары по Израилю наносились не только из Ирана, но и из Ливана, Ирака, Йемена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ .

"Недавно в ответ на обстрелы, выпущенные в сторону северного Израиля в течение ночи, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по значительному объекту по производству оружия Хезболлы в районе Наби-Чит, глубоко в Ливане", - говорится в сообщении.

Удар Ирана по Израилю

Иран запустил по территории Израиля десятки ударных беспилотников и ракет, начиная с вечера 13 апреля. Отметим, что причиной масштабного удара стало то, что 1 апреля Израиль ударил по иранскому посольству в Сирии. Соответственно, буквально через две недели, Иран устроил ответную атаку.

Сообщалось, что "десятки ракет" были запущены и из Ливана на север Израиля, и в ответ ЦАХАЛ нанес удар по ряду военных структур в Ливане. Также удары осуществлялись из Ирака и Йемена. В общей сложности Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет.

Отметим, что Израиль уже планирует "серьезный ответ" на беспрецедентный запуск беспилотников и ракет с территории Ирана. При этом Израиль пообещал координировать ответ с союзниками. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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