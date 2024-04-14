ua en ru
Вс, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль ударил по большому объекту по производству оружия в Ливане (видео)

Ливан, Воскресенье 14 апреля 2024 14:06
UA EN RU
Израиль ударил по большому объекту по производству оружия в Ливане (видео) Фото: Израиль ударил по большому объекту по производству оружия в Ливане (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

ЦАХАЛ ударил по большому объекту Хезболлы по производству оружия в Ливане. Это случилось после того, как стало известно, что удары по Израилю наносились не только из Ирана, но и из Ливана, Ирака, Йемена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ.

"Недавно в ответ на обстрелы, выпущенные в сторону северного Израиля в течение ночи, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по значительному объекту по производству оружия Хезболлы в районе Наби-Чит, глубоко в Ливане", - говорится в сообщении.

Удар Ирана по Израилю

Иран запустил по территории Израиля десятки ударных беспилотников и ракет, начиная с вечера 13 апреля. Отметим, что причиной масштабного удара стало то, что 1 апреля Израиль ударил по иранскому посольству в Сирии. Соответственно, буквально через две недели, Иран устроил ответную атаку.

Сообщалось, что "десятки ракет" были запущены и из Ливана на север Израиля, и в ответ ЦАХАЛ нанес удар по ряду военных структур в Ливане. Также удары осуществлялись из Ирака и Йемена. В общей сложности Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет.

Отметим, что Израиль уже планирует "серьезный ответ" на беспрецедентный запуск беспилотников и ракет с территории Ирана. При этом Израиль пообещал координировать ответ с союзниками. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Ливан
NEWS
Готовит ли РФ наступление на юге: что говорит Гуменюк
Готовит ли РФ наступление на юге: что говорит Гуменюк
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский