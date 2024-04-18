Израиль ударил по Хезболле на востоке Ливана, - Reuters

ВВС Израиля ударили по инфраструктуре "Хезболлы" на востоке Ливана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Telegram-канал ЦАХАЛа .

"Ранее этим вечером (среды - прим.ред) истребители ВВС нанесли удар по значительной террористической инфраструктуре "Хезболлы", используемой системой противовоздушной обороны террористической организации в северном Баальбеке. Кроме того, недавно солдаты ЦАХАЛа нанесли удар, чтобы устранить непосредственную угрозу в районе Кавкабы", - написали в армии обороны Израиля.

Военно-воздушные силы Израиля заявили в среду, что их истребители нанесли удар по инфраструктуре "Хезболлы" к северу от Баальбека на востоке Ливана на фоне опасений, что участившиеся перестрелки между Израилем и "Хезболлой" могут спровоцировать дальнейшую эскалацию.

Удары Израиля по Хезболле

"Хезболла" (в переводе с арабского "Партия Аллаха", цитата из Корана), представляет собой ливанскую шиитскую организацию, сочетающую в себе функции военизированного формирования и политической партии.

Целью организации, основанной в 1982 году во время ливанской гражданской войны группой радикально настроенных шиитских священнослужителей при финансовой поддержке Ирана, стало противостояние израильской оккупации части территории Ливана путем вооруженных методов.

Ранее мы писали, что ЦАХАЛ с помощью военной авиации нанес удары по двум базам террористической организации "Хезболла" в Ливане.

К слову, Армия обороны Израиля ударила по большому объекту Хезболлы по производству оружия в Ливане.

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