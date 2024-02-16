Израиль нанес авиаудары по военным комплексам "Хезболлы" на юге Ливана, - ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по трем военным комплексам террористической организации "Хезболла" в нескольких районах на юге Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал ЦАХАЛ.

Израильские военные уточнили, что цели размещались в районах Кантара, Ярине и Тайбе на ливанской территории. А операция была осуществлена недавно.

Также сообщается, что ЦАХАЛ нанес удар по "дополнительной инфраструктуре" боевиков "Хезболлы" в районе Лаббуне на юге Ливана.

Отметим, ранее 15 февраля в Израиле сообщали о ракетных обстрелах с территории Ливана. Под удар попал населённый пункт Кирьят-Шмона.

Как передает Newsru.co.il, ливанские источники утверждали, что в сторону израильской территории было запущено по меньшей мере восемь ракет.

При этом указывается, что в четверг около шести часов вечера в сторону этого города было запущено около 20 ракет, из которых 6 упали в черте населенного пункта. В результате атаки пострадавших не было, однако нанесен материальный ущерб.

Бои Израиля с "Хезболлой"

Напомним, боевики "Хезболлы" неоднократно пытались наносить удары по Израилю с территории Ливана. Это происходит после того, как Израиль начал войну с ХАМАСом.

Недавно премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна готова начать войну с "Хезболлой".

Также сообщалось, что 8 января в южном Ливане в результате израильского удара погиб старший командир элитных сил "Хезболла Радван".

Ранее 6 января израильские военные нанесли ряд ударов по южному Ливану после того, как ранним утром северной частью Израиля было выпущено около 40 ракет.

Также сообщалось, что 20 декабря прошлого года истребители армии обороны Израиля атаковали оперативный командный центр "Хезболла" в Ливане. Кроме того, в конце 2023 года министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил "Хезболлу", что ЦАХАЛ примет меры, чтобы сдвинуть боевиков от границы с Ливаном, если атаки не прекратятся.

Недавно начальник Генерального штаба Сил обороны Израиля заявил о готовности к потенциальной войне с "Хезболлой".

4 февраля Армия обороны Израиля ударила истребителем по командному центру "Хезболлы". А 13 февраля израильские военные нанесли несколько ударов по базам и наблюдательным пунктам боевиков на юге Ливана.