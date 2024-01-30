Израиль заявил о готовности к потенциальной войне с "Хезболлой"

Израильские военные готовы при необходимости к потенциальной войне с бойцами "Хезболлы".

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, передает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Мы готовы, но мы продолжаем готовиться, набирая все больше возможностей, потому что не все вещи решены, но все сделано хорошо. И мы должны учитывать возможность широкой эскалации, это то, что может произойти", – сказал Галлант.

Его заявление прозвучало на фоне ежедневных ракетных и беспилотных атак "Хезболла" из Ливана по северным территориям Израиля. Он также заявил, что возможность потенциального соглашения с Хезболлой "исчерпывает себя".

"Помимо военной готовности, которую мы продвигаем, и наряду с процессом, который мы пытаемся возглавить в политико-дипломатических усилиях, мы также готовимся в гражданской сфере, и Командование тыла получило четкие указания", - заявил Галлант.

Израиль и "Хезболла"

Напомним, боевики "Хезболлы" неоднократно пытались наносить удары по Израилю с территории Ливана. Это происходит после того, как Израиль начал войну с ХАМАСом.

Недавно премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна готова начать войну с "Хезболлой".

При этом вчера, 8 января, стало известно, что в южном Ливане в результате израильского удара погиб старший командир элитных сил "Хезболла Радван".

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