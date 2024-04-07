Израиль нанес авиаудары по целям на востоке Ливана, - Reuters

Израильская военная авиация нанесла удары по объектам на востоке Ливана, а целью воздушной атаки мог быть тренировочный лагерь группировки "Хезболла".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

Эти авиаудары в воскресенье, 7 апреля, произошли спустя несколько часов после того, как поддерживаемая Ираном организация "Хезболла" заявила об уничтожении израильского беспилотника над Ливаном.

В сообщении "Хезболлы" указывалось, что этот сбитый дрон относится к типу Hermes 900.

После этого, как рассказали Reuters два источника в ливанских службах безопасности, израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) ударила по долине Бекаа на востоке Ливана.

По их словам, целью израильской атаки был тренировочный лагерь, принадлежащий "Хезболли", расположенный в деревне Джанта, вблизи границы с Сирией. Также отмечается, что один из ударов якобы был нанесен по городу Сафри, возле восточного города Баальбек, и что потерь нет.

Добавим, что в заявлении ЦАХАЛ вечером в субботу также шла речь о падении сбитого израильского беспилотника на территорию Ливана.

"Недавно ракета "земля-воздух" была запущена в сторону БПЛА IAF (Израильская Армия обороны, - ред.), действовавшего в воздушном пространстве Ливана. В результате БПЛА был подбит и упал на территории Ливана. Инцидент расследуется", - говорится в заявлении военных.

Бои Израиля с "Хезболлой"

Напомним, боевики "Хезболлы" неоднократно пытались наносить удары по Израилю с территории Ливана. Это активизировалось после того, как Израиль начал войну с ХАМАСом.

Недавно премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна готова начать войну с "Хезболлой".

Также сообщалось, что 8 января в южном Ливане в результате израильского удара погиб старший командир элитных сил "Хезболла Радван". Ранее, 6 января, израильские военные нанесли ряд ударов по южному Ливану после того, как ранним утром северной частью Израиля было выпущено около 40 ракет.

Также сообщалось, что 20 декабря прошлого года истребители армии обороны Израиля атаковали оперативный командный центр "Хезболла" в Ливане. Кроме того, в конце 2023 года министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил "Хезболлу", что ЦАХАЛ примет меры, чтобы сдвинуть боевиков от границы с Ливаном, если атаки не прекратятся.

Недавно начальник Генерального штаба Сил обороны Израиля заявил о готовности к потенциальной войне с "Хезболлой".

Заметим также, после того, как 1 апреля по столице Сирии Дамаск был нанесен ракетный удар, и одним из погибших оказался старший командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди, группировка "Хезболла" предупредила готовящуюся к войне Израиль. Лидер группировки Хасан Насралла 5 апреля заявил, что ответ со стороны Ирана, несомненно, будет. Однако, по его словам, его группировка не будет "вмешиваться в такие решения".

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