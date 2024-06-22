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Израиль нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в четырех районах Ливана

Фото: израильские истребители нанесли удары по объектам "Хезболлы" в Ливане (idf.il)
Автор: Владимир Костырин

Израильская военная авиация нанесла удары по нескольким объектам радикальной группировки "Хезболла" сразу в четырех районах на юге Ливана

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что к проведению операции привлекались как истребители ЦАХАЛ, так и "дополнительные самолеты".

Как рассказали израильские военные, авиаудары были нанесены, среди прочего, по:

  • военной структуре "Хезболлы" в ливанском районе Хиам,
  • военном посту этой группировки в районе Мейс Эль-Джабаль,
  • по инфраструктуре террористов в районах Тайбэ и Таллузе.

Все данные объекты находились на юге Ливана, передали в ЦАХАЛ.

Боевые действия между Израилем и "Хезболлой"

Напомним, военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия "Хезболла", выступающая за создание в Ливане исламского государства, декларировала цель "военного ответа на оккупацию" Израилем части Ливана.

Отметим, что Хезболла признана террористической организацией правительствами ряда стран, а также Европейским союзом.

Израиль и Ливан не редко обвиняют друг друга в атаках по своим странам, при этом с началом наземной операции ЦАХАЛ против ХАМАС в Секторе Газа боевики "Хезболла" стали чаще обстреливать территорию Израиля. В свою очередь, в ЦАХАЛ заявляют об ударах по объектам террористов в Ливане.

Так, например, в апреле Армия обороны Израиля ударила по крупному объекту "Хезболла" по производству оружия в Ливане. Кроме того, 15 апреля ЦАХАЛ с помощью военной авиации нанес удар по двум базам этой террористической организации в Ливане. А через несколько дней после этого ВВС Израиля ударили по инфраструктуре "Хезболлы" на востоке Ливана.

Добавим, в конце апреля стало известно, что министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне посетит Ливан, чтобы озвучить предложения по предотвращению дальнейшей эскалации и потенциальной войны между Израилем и "Хезболлой".

11 июня стало известно, что израильские истребители нанесли удары по нескольким объектам "Хезболла" на территории Ливана в районах Баальбека и Айтарун. Через несколько дней террористы "Хезболла" выпустили по территории Израиля более ста ракет и несколько беспилотников. Кроме того, позже террористы "Хезболлы" обстреляли ракетами общины Барам и Ирион на севере Израиля.

Добавим, на днях, 18 июня, в ЦАХАЛ сообщили, что израильское военное командование утвердило план по наступлению на Ливан, и пригрозило "Хезболле" уничтожением.

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