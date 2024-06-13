Ливан выпустил по Израилю более ста ракет. ЦАХАЛ атаковал в ответ

В четверг, 13 июня, более 100 ракет и несколько беспилотников были выпущены по Израилю с территории Ливана. В ответ израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удары по инфраструктуре "Хезболлы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Атака Ливана на Израиль

По данным армии обороны Израиля, при атаке Ливан выпустил около 40 ракет в сторону Голанских высот и Галилеи.

Большинство ракет были сбиты средствами ПВО, а другие попали в несколько районов на севере Израиля, вызвав пожары по меньшей мере в 15 местах.

Также были обнаружены "семь подозрительных воздушных целей", вероятно беспилотников, пересекавших воздушное пространство Израиля из Ливана, четыре из которых были перехвачены.

Как сообщается, во время атаки двое мужчин в возрасте 20 лет получили легкие осколочные ранения в городе Кацрин на Голанских высотах.

Позже "Хезболла" взяла на себя ответственность за атаку, утверждая, что целями были несколько военных баз.

Фотографии purportedly shows один из скелетов impacts в Katzrin зоне, following barrage launched from Lebanon. pic.twitter.com/LxlFfwZIfE — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2024

Ответ Израиля

Израильские истребители нанесли удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Дейр-Серьяне на юге Ливана.

Во время ударов еще три "подозрительных воздушных целей", вероятно беспилотники, были сбиты средствами ПВО над Голанскими высотами.

Позже два солдата ЦАХАЛ получили ранения легкой и средней степени тяжести в результате обстрела противотанковой управляемой ракетой со стороны Ливана.