Ливан выпустил по Израилю более ста ракет. ЦАХАЛ атаковал в ответ
В четверг, 13 июня, более 100 ракет и несколько беспилотников были выпущены по Израилю с территории Ливана. В ответ израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удары по инфраструктуре "Хезболлы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Атака Ливана на Израиль
По данным армии обороны Израиля, при атаке Ливан выпустил около 40 ракет в сторону Голанских высот и Галилеи.
Большинство ракет были сбиты средствами ПВО, а другие попали в несколько районов на севере Израиля, вызвав пожары по меньшей мере в 15 местах.
Также были обнаружены "семь подозрительных воздушных целей", вероятно беспилотников, пересекавших воздушное пространство Израиля из Ливана, четыре из которых были перехвачены.
Как сообщается, во время атаки двое мужчин в возрасте 20 лет получили легкие осколочные ранения в городе Кацрин на Голанских высотах.
Позже "Хезболла" взяла на себя ответственность за атаку, утверждая, что целями были несколько военных баз.
Фотографии purportedly shows один из скелетов impacts в Katzrin зоне, following barrage launched from Lebanon. pic.twitter.com/LxlFfwZIfE — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2024
Ответ Израиля
Израильские истребители нанесли удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Дейр-Серьяне на юге Ливана.
Во время ударов еще три "подозрительных воздушных целей", вероятно беспилотники, были сбиты средствами ПВО над Голанскими высотами.
Позже два солдата ЦАХАЛ получили ранения легкой и средней степени тяжести в результате обстрела противотанковой управляемой ракетой со стороны Ливана.
מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבא רין שבדרום לבנון.
בהמשך להתרעות שהופעלו על חדירת כלי טיס עוין בשעה 16:36 ו-16:53 בלר חמי ההגנה האווירית יירטו שלוש מטרות שזוהו, האירוע הסתיים>> pic.twitter.com/OHlw ה אל (@idfonline) 13 июня , 2024
Атаки Израиля и Ливана
Напомним, в октябре 2023 года боевики ХАМАС начали вторжение на территорию Израиля.
Террористов ХАМАС открыто поддержали другие боевики на Ближнем Востоке, в том числе и "Хезболла", базирующаяся в Ливане. Группировка неоднократно наносила удары по Израилю. Израильские военные атаковали в ответ.
В частности, ночью 11 июня истребители Израиля ударили по военным объектам "Хезболлы".
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