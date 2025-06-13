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Израиль закрывает посольства по всему миру после удара по Ирану

Фото: Израиль закрывает все свои посольства (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Все дипломатические миссии Израиля временно прекратили работу. Консульские услуги не предоставляются, а гражданам рекомендуют избегать демонстрации принадлежности к Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Израиля в Украине.

Как пояснили в посольстве, учитывая последние события, израильские миссии по всему миру будут закрыты, а консульские услуги не будут предоставляться.

"Для израильтян за рубежом доступна онлайн-форма, чтобы сообщить о своем местонахождении и текущем статусе. Пожалуйста, заполните ее, чтобы помочь Министерству иностранных дел быть в курсе событий", - попросили в посольстве.

В то же время, израильтянам, находящимся за рубежом объяснили, что в случае чрезвычайной ситуации или бедствия следует немедленно обратиться в ситуационный центр Министерства.

В то же время граждан Израиля попросилипроверить рекомендации Совета национальной безопасности для страны, в которой они сейчас находятся, а также общие правила безопасности для израильтян за рубежом:

  • избегайте демонстрации еврейской или израильской символики в общественных местах;

  • воздерживайтесь от публикации в социальных сетях информации о вашем местонахождении или планах путешествий, что позволяет установить личность;

  • избегайте посещения больших собраний или мероприятий, связанных с Израилем или еврейскими общинами;

  • сотрудничать с местными силами безопасности и немедленно выполнять их указания в случае обнаружения враждебной деятельности;

  • будьте особенно бдительны в общественных местах;

  • в случае чрезвычайной ситуации обратитесь в представительство в стране проживания, используя номера экстренных служб, указанные на странице "Свяжитесь с нами".

Израиль атаковал Иран

Напомним, что этой ночью израильская авиация в рамках операции "Львиный народ" нанесла удары по иранским военным и ядерным объектам. Среди пораженных целей - ключевой центр по обогащению урана в районе Натанза.

Израильские военные также сообщили, что получили большое количество развединформации, которая, по их словам, подтверждает существование четкого плана Ирана по уничтожению Израиля.

Между тем в медиа появляются сообщения, что Тегеран готовит "жесткий ответ" на действия Израиля.

Детали ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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