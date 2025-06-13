Ізраїль закриває посольства по всьому світу після удару по Ірану

Усі дипломатичні місії Ізраїлю тимчасово припинили роботу. Консульські послуги не надаються, а громадянам рекомендують уникати демонстрації приналежності до Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Ізраїлю в Україні.
Як пояснили в посольстві, з огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться.
"Для ізраїльтян за кордоном доступна онлайн-форма, щоб повідомити про своє місцезнаходження та поточний статус. Будь ласка, заповніть його, щоб допомогти Міністерству закордонних справ бути в курсі подій", - попросили в посольстві.
Водночас, ізраїльтянам, що перебувають за кордоном пояснили, що у разі надзвичайної ситуації або лиха варто негайно звернутися до ситуаційного центру Міністерства.
Водночас громадян Ізраїлю попросили перевірити рекомендації Ради національної безпеки для країни, в якій вони зараз перебувають, а також загальні правила безпеки для ізраїльтян за кордоном:
уникайте демонстрації єврейської чи ізраїльської символіки у громадських місцях;
утримуйтесь від публікації в соціальних мережах інформації про ваше місцезнаходження чи плани подорожей, що дозволяє встановити особу;
уникайте відвідування великих зібрань або заходів, пов’язаних з Ізраїлем чи єврейськими громадами;
співпрацювати з місцевими силами безпеки та негайно виконувати їхні вказівки у разі виявлення ворожої діяльності;
будьте особливо пильними в громадських місцях;
у разі надзвичайної ситуації зверніться до представництва в країні проживання, використовуючи номери екстрених служб, зазначені на сторінці "Зв’яжіться з нами".
Нагадаємо, що цієї ночі ізраїльська авіація в межах операції "Левиний народ" завдала ударів по іранських військових і ядерних об’єктах. Серед уражених цілей - ключовий центр зі збагачення урану в районі Натанза.
Ізраїльські військові також повідомили, що отримали велику кількість розвідінформації, яка, за їхніми словами, підтверджує існування чіткого плану Ірану щодо знищення Ізраїлю.
Тим часом у медіа з’являються повідомлення, що Тегеран готує "жорстку відповідь" на дії Ізраїлю.
Деталі нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.