Ізраїль закриває посольства по всьому світу після удару по Ірану

Як пояснили в посольстві, з огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться.

"Для ізраїльтян за кордоном доступна онлайн-форма, щоб повідомити про своє місцезнаходження та поточний статус. Будь ласка, заповніть його, щоб допомогти Міністерству закордонних справ бути в курсі подій", - попросили в посольстві.

Водночас, ізраїльтянам, що перебувають за кордоном пояснили, що у разі надзвичайної ситуації або лиха варто негайно звернутися до ситуаційного центру Міністерства.

Водночас громадян Ізраїлю попросили перевірити рекомендації Ради національної безпеки для країни, в якій вони зараз перебувають, а також загальні правила безпеки для ізраїльтян за кордоном: