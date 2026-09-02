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Израиль взял в плен главу аппарата внутренней безопасности ХАМАС в Газе, - The Times of Israel

08:44 02.09.2026 Ср
2 мин
Операцию провели прямо у дома высокопоставленного чиновника
aimg Валерия Абабина
Израиль взял в плен главу аппарата внутренней безопасности ХАМАС в Газе, - The Times of Israel Фото: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
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Израильский спецназ во время операции в городе Газа захватил в плен командира ХАМАС, возглавлявшего аппарат внутренней безопасности группировки. Раньше его называли Муэйн аль-Арабид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пленный в городе Газа командир ХАМАС был руководителем аппарата внутренней безопасности террористической группировки.

"Я выражаю уважение "Шин Бет" и Армии обороны Израиля, которые сегодня в ходе смелой операции арестовали главу аппарата внутренней безопасности ХАМАС вблизи его дома в Газе", - говорится в заявлении Нетаньяху.

По словам премьера, взятый в плен офицер является одним из самых высоких руководителей ХАМАС, ответственным за сокрытие и перемещение заложников, сокрытие высокопоставленных должностных лиц группировки, наращивание сил и попытки восстановления возможностей террористической организации.

"Недавно он принимал участие в усилиях по возобновлению управления ХАМАС в Газе, предавался обману вопроса демилитаризации сектора и помогал в осуществлении террористических атак против наших сил и гражданского населения", - добавил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что Израиль будет продолжать преследовать всех лидеров ХАМАС и каждого, кто участвовал в резне 7 октября.

Напомним, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и Нетаньяху договорились о деталях мирного соглашения по Газе - израильская армия не будет выводить войска из анклава, пока ХАМАС полностью не разоружится.

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