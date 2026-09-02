Ізраїль взяв у полон главу апарату внутрішньої безпеки ХАМАС у Газі, - The Times of Israel

Ізраїльський спецназ під час операції в місті Газа захопив у полон командира ХАМАС, який очолював апарат внутрішньої безпеки угруповання. Раніше його називали Муейн аль-Арабід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що командир ХАМАС, якого захопили в місті Газа, був керівником апарату внутрішньої безпеки терористичного угруповання.

"Я висловлюю шану «Шин Бет» та Армії оборони Ізраїлю, які сьогодні в ході сміливої операції заарештували голову апарату внутрішньої безпеки ХАМАС поблизу його будинку в Газі", - йдеться в заяві Нетаньяху.

За словами прем'єра, захоплений офіцер є одним із найвищих керівників ХАМАС, відповідальним за приховування та переміщення заручників, приховування високопосадовців угруповання, нарощування сил і спроби відновлення можливостей терористичної організації.

"Нещодавно він брав участь у зусиллях з відновлення управління ХАМАС у Газі, вдавався до обману щодо питання демілітаризації сектору та допомагав у здійсненні терористичних атак проти наших сил та цивільного населення", - додав Нетаньяху.

Він наголосив, що Ізраїль продовжуватиме переслідувати всіх лідерів ХАМАС і кожного, хто брав участь у різанині 7 жовтня.