Зять Трампа и Нетаньяху договорились о деталях мирной сделки по Газе, - Bloomberg

Спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что израильская армия не будет вынуждена вывести войска из Газы до тех пор, пока ХАМАС не разоружится. Однако реализация сделки может оказаться под вопросом.

В понедельник 17 августа Кушнер встретился с Нетаньяху в Иерусалиме - на следующий день после того, как провел переговоры с лидером ХАМАС в Египте.

По словам представителя "Совета мира" (созданного президентом США Дональдом Трампом), США и Израиль договорились, что передислокация израильской армии из Газы не состоится до тех пор, пока ХАМАС не будет полностью разоружен и вся Газа не будет демилитаризована.

Эти условия, вероятно, будут отвергнуты ХАМАСом, который настаивает на выводе израильских войск до того, как Израиль откажется от своего оружия. По словам чиновника, разоружение будет включать в себя полное снятие с вооружения как легкого, так и тяжелого вооружения в Газе, а также туннелей ХАМАСа.

Bloomberg пишет, что этот тупик подчеркивает, насколько сложно будет Кушнеру и "Совету мира" завершить соглашение по Газе, и еще больше снижает оптимизм в отношении мира, несмотря на заявление Трампа в конце июля о том, что совет достиг сделки о разоружении ХАМАС.

Что говорит Кушнер

Вскоре после публикации Bloomberg, спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер дал комментарий телеканалу Fox News. В ходе беседы он заявил, что прогресс в демилитаризации Газы может начаться в течение 30 дней после прошедших переговоров с Нетаньяху.

"Мы можем увидеть прогресс уже через 30 дней. Надеюсь, начнем извлекать часть оружия и, возможно, засыпем часть туннелей в течение следующих 60-90 дней. Для Израиля мы считаем это взаимовыгодной ситуацией, потому что если ХАМАС добровольно передаст оружие и туннели в течение следующих 60-90 дней, это, очевидно, устранит огромную угрозу безопасности Израиля, что является практически немыслимым достижением", - сказал Кушнер.

Он добавил, что если ХАМАС не выполнит свои обещания, тогда Израиль получит гораздо большую поддержку от США и других стран, "чтобы завершить начатое дело надлежащим образом".

Также Кушнер публично сказал, что США не допустят восстановления Газы до тех пор, пока не произойдет демилитаризация.