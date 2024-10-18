Израиль просит США отправить еще одну батарею ПВО THAAD
Израиль обратился в США с просьбой отправить вторую батарею THAAD. Данная просьба была озвучена накануне ответной планировки атаки на Иран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
В минувшее воскресенье Пентагон подтвердил, что Вашингтон отправит в Израиль одну передовую батарею противовоздушной обороны вместе с американскими солдатами для ее управления.
Однако сегодня стало известно, что Израиль обратился в США с просьбой отправить еще одну батарею THAAD для защиты страны в случае реакции Ирана на ответную израильскую атаку.
THAAD считается дополнительной системой к системе Patriot, но может защищать большую территорию, способную поражать цели на расстоянии 150-200 километров (93-124 мили).
Каждая батарея состоит из шести пусковых установок, установленных на грузовике, 48 установок-перехватчиков, радио и радиолокационного оборудования, для работы которого требуется 95 солдат.
Напомним, вчера, 17 октября, министр иностранных дел Израэль Кац заявил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован. Израиль подчеркнул, что он был ответственен за масштабную атаку, произошедшую 7 октября прошлого года.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что зло "понесло тяжелый удар". Однако задача, стоящая перед Израилем, по словам Нетаньяху, "еще не выполнена".
Яхья Синвар стал новым лидером ХАМАС после того, как 31 августа в Тегеране был убит Исмаил Хания.
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