Израиль просит США отправить еще одну батарею ПВО THAAD

Израиль обратился в США с просьбой отправить вторую батарею THAAD. Данная просьба была озвучена накануне ответной планировки атаки на Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

В минувшее воскресенье Пентагон подтвердил, что Вашингтон отправит в Израиль одну передовую батарею противовоздушной обороны вместе с американскими солдатами для ее управления.

Однако сегодня стало известно, что Израиль обратился в США с просьбой отправить еще одну батарею THAAD для защиты страны в случае реакции Ирана на ответную израильскую атаку.

THAAD считается дополнительной системой к системе Patriot, но может защищать большую территорию, способную поражать цели на расстоянии 150-200 километров (93-124 мили).