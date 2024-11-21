Украина после атаки межконтинентальной ракетой нуждается в новых системах ПВО, - МИД
Украина нуждается в конкретных действиях от партнеров. Особенно после использования Россией межконтинентальной ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.
"Кроме слов, мы требуем от партнеров и союзников конкретных действий по защите жизней. Речь идет об укреплении воздушного щита над Украиной, предоставлении Украине комплексов, которые способны перехватывать такой тип ракет", - пояснил спикер МИД.
Он отметил, что такие комплексы в мире есть, а сейчас пора передать их Украине.
"В целом - усиление политической, военной, гуманитарной и финансовой поддержки нашего государства в борьбе с российской агрессией. Мы все понимаем, что первопричиной является именно агрессия РФ против Украины", - подытожил Тихий.
В то же время спикер прокомментировал возможность передачи Украине комплекса THAAD, который способен сбивать межконтинентальные баллистические ракеты.
"Рано раскрывать детали... Просто скажу, что таких систем несколько в мире. И мы считаем, что любая система, которая способна противодействовать таким угрозам, должна быть в Украине... Логично, чтобы эти системы были размещены здесь и работали на защиту жизни, защиту людей, инфраструктуры, защиту государства. Поэтому будем убеждать, будем работать с партнерами", - отметил он.
Россия использовала межконтинентальные баллистические ракеты
Напомним, сегодня военные Российской Федерации впервые ударили межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. Заметим, что впервые в мире был нанесен удар такой ракетой.
Военные Воздушных сил ВСУ отметили, что кафиры выпустили межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области.
Спецслужбы Британии "срочно" занялись проверкой того, действительно ли Россия выпустила межконтинентальные баллистические ракеты.
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