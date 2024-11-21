Украина после атаки межконтинентальной ракетой нуждается в новых системах ПВО, - МИД

Украина нуждается в конкретных действиях от партнеров. Особенно после использования Россией межконтинентальной ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

"Кроме слов, мы требуем от партнеров и союзников конкретных действий по защите жизней. Речь идет об укреплении воздушного щита над Украиной, предоставлении Украине комплексов, которые способны перехватывать такой тип ракет", - пояснил спикер МИД.

Он отметил, что такие комплексы в мире есть, а сейчас пора передать их Украине.

"В целом - усиление политической, военной, гуманитарной и финансовой поддержки нашего государства в борьбе с российской агрессией. Мы все понимаем, что первопричиной является именно агрессия РФ против Украины", - подытожил Тихий.

В то же время спикер прокомментировал возможность передачи Украине комплекса THAAD, который способен сбивать межконтинентальные баллистические ракеты.

"Рано раскрывать детали... Просто скажу, что таких систем несколько в мире. И мы считаем, что любая система, которая способна противодействовать таким угрозам, должна быть в Украине... Логично, чтобы эти системы были размещены здесь и работали на защиту жизни, защиту людей, инфраструктуры, защиту государства. Поэтому будем убеждать, будем работать с партнерами", - отметил он.