Форум в Давосе 2024 начинает работу. Главные темы, участники и чего ждать Украине

Сегодня, 15 января стартует Всемирный экономический форум в Давосе. Политики из более чем 100 стран, бизнесмены и общественные деятели соберутся, чтобы обсудить глобальные угрозы и вызовы. Среди ключевых тем – конфликт на Ближнем Востоке, война в Украине, а также технологический прорыв искусственного интеллекта.

Подробнее о программе Давоса 2024, его участниках, а также когда запланировано выступление Владимира Зеленского на форуме, – в материале РБК-Украина ниже.

Главное

Мероприятия Всемирного экономического форума (ВЭФ) пройдут 15-19 января в Давосе (Швейцария);

(Швейцария); Среди участников более 60 глав государств и правительств , 40 министров иностранных дел, представители основных международных организаций, около 300 общественных деятелей и 1000 компаний.

, 40 министров иностранных дел, представители основных международных организаций, около 300 общественных деятелей и 1000 компаний. Украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский . Его выступление запланировано на 16 января.

. Его выступление запланировано на 16 января. На повестке дня форума: угрозы глобальной безопасности из-за войны в Украине и вооруженного конфликта Израиля с террористами ХАМАС, преодоление проблем в экономике, развитие искусственного интеллекта, создание рабочих мест, стратегия климата.

Что такое ВЭФ

Всемирный экономический форум (ВЭФ) уже 54 года проходит в сердце швейцарских Альп на горнолыжном курорте Давос.

Эта международная инициатива была начата в 1971-м как площадка для публичных и закрытых дискуссий мировых лидеров, руководителей ведущих международных организаций, бизнесменов.

Предметом обсуждения являются острые темы и события на глобальной арене, вопросы развития экономики, выработка стратегий и путей сотрудничества, проблемы экологии.

Фото: Форум в Давосе проходит 54 года подряд (facebook.com/worldeconomicforum)

Программа форума

Тема ВЭФ 2024 – "Восстановление доверия" (с англ. Rebuilding Trust), ведь целью форума заявлено возобновить коллективную деятельность мировых лидеров во времена глобальных вызовов и укрепить фундаментальные принципы прозрачности, последовательности и подотчетности.

Как отметил президент форума Берге Бренде, нынешняя сессия в Давосе "проходит на самом сложном геополитическом и геоэкономическом фоне за последние десятилетия".

Бренде выразил надежду, что по итогам ВЭФ удастся улучшить общение между лидерами глобального бизнеса, правительств и общественности "чтобы они могли работать вместе, чтобы максимально использовать технический прогресс в промышленности, науке и обществе".

Повестка дня сосредоточена на 4 ключевых направлениях:

Достижение безопасности и сотрудничества в расколотом мире

Этот блок будет посвящен обсуждению путей разрешения кризисов безопасности из-за продолжающихся вооруженных конфликтов, таких как война на Ближнем Востоке и полномасштабное вторжение РФ в Украину. Отмечается важность глобального сотрудничества для выявления, предотвращения и управления рисками конфликтов.

Создание рабочих мест для новой эры

Речь идет о содействии созданию рабочих мест, в частности в странах, где сохраняется высокий уровень безработицы из-за замедления экономического роста и длительных последствий пандемии коронавируса. К тому же стратегия должна быть "ориентирована на человека" и предотвращать "утечку мозгов".

Искусственный интеллект как движущая сила для экономики и общества

На форуме обсудят технологические достижения (5/6G и квантовые вычисления). Отдельная тема – риски развития ИИ и пути его использования для общественной выгоды. Участники сосредоточатся на проблемах регулирования ИИ и вопросах, как сделать искусственный интеллект безопасным и эффективным для компаний и общества.

Стоит отметить, что в Отчете ВЭФ о глобальных рисках на ближайшие 2 года первое место заняла дезинформация, которая может создаваться и распространяться с помощью искусственного интеллекта. Эксперты Давоса отмечают, что это уже привело "к взрывному росту сфальсифицированной информации и так называемому синтетическому контенту – от сложного голосового клонирования до поддельных веб-сайтов".

Фото: дезинформация на первом месте среди глобальных рисков ближайших 2-х лет (facebook.com/worldeconomicforum)

Долгосрочная стратегия по климату, охране природы и энергии

Этот блок будет посвящен проблемам климата. В частности, обсудят стратегию достижения углеродной нейтральности. Этот подход подразумевает, что к 2050 году выбросы углекислого газа в атмосферу сократятся до нулевых показателей, в то же время человечество будет обеспечено доступными и безопасными ресурсами, такими как вода, энергия и еда.

Более 100 мировых лидеров. Кто среди участников ВЭФ

На ВЭФ 2024 будут присутствовать ключевые мировые лидеры. Около 100 стран представят главы правительств, министры иностранных дел, министры финансов.

От США в Давос приедут госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, который выступит со специальным обращением.

Францию представит президент Эммануэль Макрон, Польшу – президент Анджей Дуда, Сербию – Александр Вучич. От Нидерландов приедет премьер Марк Рютте, от Бельгии – премьер Александр де Кроо, от Испании – премьер Педро Санчес.

Среди представителей Глобального Юга в Давосе будут присутствовать лидеры стран Азии, Африки и Латинской Америки. Ожидается визит новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея.

От Израиля в Давос приедет президент Исаак Герцог. Также ожидается визит лидеров Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, выступающих в роли посредников в вооруженном противостоянии между Израилем и боевиками ХАМАС.

Китай в Давосе представит "второй руководитель" после Си Цзиньпина – премьер-министр Ли Цян. Он будет самым высокопоставленным чиновником КНР, который посетит ВЭФ, чтобы пообщаться с мировыми деловыми и политическими лидерами после визита главы КНР в 2017 году.

Участники от международных организаций:

Европейская комиссия – президент Урсула фон дер Ляйен

ООН – генсек Антониу Гутерриш

ВОЗ – гендиректор Тедрос Адханом Гебрейесус

НАТО – генеральный секретарь Йенс Столтенберг

МВФ – директор-распорядитель Кристалина Георгиева

Всемирный банк – президент Аджай С. Банга

Всемирная торговая организация – гендиректор Нгози Оконджо-Ивеала

Известно, что среди представителей бизнеса на форуме будет Сэм Альтман – генеральный директор компании OpenAI, разработавшей чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT. Также Давос посетит генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла.

Представителей России на Давосе не будет ни из сферы политики, ни из бизнеса. С 2022 года Всемирный экономический форум проходит без участников от государства-агрессора.

Украина на ВЭФ и выступление Зеленского

Украинская делегация будет присутствовать в Давосе во главе с президентом Владимиром Зеленским. Личный визит украинского лидера в Швейцарию анонсировал президент ВЭФ Берге Бренде.

Специальное обращение Зеленского в программе форума намечено на вторник, 16 января, с 14:15 до 15:00 (13:15-14:00 по Киеву). Он выступит в рамках дискуссионной панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".

Скриншот weforum.org

Накануне президент заявил, что готовится представить позиции и возможности Украины, общие для всех в мире, кто стремится к стабильности и свободе.

"Готовимся к представлению нашей позиции, наших возможностей – общих возможностей для всех в мире, кто стремится оставить своим детям мир, где царит стабильность и имеет значение свобода. Наши ценности, а не безумие того или иного диктатора", – сказал Зеленский

Кроме того, 16 января в 17:30 в Давосе стартует дискуссия Ukraine's Horizons, посвященная ситуации в Украине и преодолению вызовов спустя почти 2 года противостояния полномасштабной российской агрессии.

"Пока страна готовится начать официальные переговоры по вступлению в ЕС и наладить более тесные связи с НАТО, как Киев может активизировать свои усилия по восстановлению для поддержки экономических и политических амбиций?", – говорится в описании программы панельной дискуссии.

Среди спикеров: глава Офиса президента Андрей Ермак, спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Госдепартамента США Пенни Притцкер, президент Литвы Гитанас Науседа, министр иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно, профессор Ельского университета Тимоти Снайдер.

Также во время форума с 15 по 18 января будет работать Украинский дом в Давосе, где пройдут дискуссии с участием украинских политических и общественных деятелей, мировых политиков, экспертов, бизнесменов, а также культурные мероприятия.