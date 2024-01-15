В Давосе обсудили пять пунктов украинской "формулы мира"

В швейцарском Давосе на четвертой встрече советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников лидеров стран представили пять пунктов украинской "формулы мира".

"Имели рекордное количество участников: были представлены более 80 государств и международных организаций. Это мероприятие является логическим продолжением наших встреч, которые состоялись в 2023 году в Копенгагене, Джидде и на Мальте. Мы собрались в очередной раз, чтобы работать над разработкой совместного международного плана, основанного на украинской Формуле мира", - сообщил Андрей Ермак на встрече с представителями СМИ в Давосе.

Он напомнил, что в ходе консультаций на Мальте были обсуждены первые пять пунктов Формулы мира, а именно: ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение заключенных и депортированных лиц, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

В Давосе презентовали еще пять пунктов Формулы: по выводу российских войск и прекращению боевых действий, восстановлению справедливости, экологической безопасности, предотвращению эскалации и повторению войны, а также вопросу подтверждения окончания войны.

"Будет не совсем правдой, если я скажу, что абсолютно все имеют одинаковую позицию. И это хорошо, потому что, как вы знаете, уникальность Формулы мира заключается в сочетании разных позиций и подходов. Но мы чрезвычайно объединены вокруг главных принципов, базирующихся на международном праве и нормах Устава ООН", - добавил он.

Он в очередной раз акцентировал, что президент Владимир Зеленский и его команда не согласятся ни на одну форму замороженного конфликта на территории Украины. Он также отметил, что за два года после начала полномасштабного вторжения РФ Украина сделала столько значительных вещей, что нет никакого сомнения в победе нашего государства в этой войне.

"Сегодня завершилась презентация всех десяти пунктов Формулы мира. По результатам консультаций мы хотим наработать совместный план ответственных государств мира. Следующим шагом может быть первый глобальный саммит на уровне лидеров государств и правительств, на котором будет дан старт на высшем политическом уровне для разработки и согласования единого, общего мирного плана. И если государство-агрессор будет реально демонстрировать желание завершить эту войну и вернуться к уважению к международному праву, мы для такого момента будем иметь этот общий мирный план", – рассказал руководитель Офиса президента.

Коммюнике

По результатам консультаций в Давосе Швейцария и Украина, сопредседатели четвертой встречи советников по национальной безопасности и внешней политике, согласовали совместное пресс-комюнике.

В нем зафиксировано согласие, что безопасность Украины является неотъемлемой частью мировой и региональной безопасности, поэтому война против нашего государства это один из основных дестабилизационных факторов в мире.

"Из-за этого мирные усилия необходимо значительно нарастить, чтобы покончить с войной справедливым и всеобъемлющим путем. Задачей мирового сообщества является не только завершение войны, но и преодоление последствий всех тех кризисов, которые были ею порождены по всему миру", - говорится в коммюнике.

Также отмечается, что всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины и всего мира должен основываться на Уставе ООН, соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и ключевых принципах международного права.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

В частности, она предусматривает: