Израиль признал Геноцид армян времен Османской империи: а что с Голодомором

Инициатором документа стал министр иностранных дел Гидеон Саар, настаивавший на восстановлении справедливости, отмечая, что Израиль больше не может игнорировать эту трагическую страницу истории.

Читайте также: Израиль нанес удар Ливану сразу на следующий день после заключения соглашения

"На мой взгляд, это наша моральная обязанность как евреев и, конечно, как государства еврейского народа", - заявил Саар.

Глава МИД анонсировал рассмотрение этого вопроса еще 25 июня. Теперь Израиль не просто признает факт массовых убийств, а официально осуждает любые попытки отрицать или исказить историческую правду.

Почему Израиль молчал раньше

Десятилетиями Иерусалим избегал этого шага, боясь испортить отношения с Турцией - ключевым игроком и экономическим партнером в регионе. Также Израиль очень ценит стратегическое и военное партнерство с Азербайджаном, в то время как Баку категорически против признания этих событий геноцидом.

Однако на фоне последних событий - масштабной войны в Ливане, а также прямого вооруженного противостояния между США, Израилем и Ираном в первой половине 2026 года - баланс сил изменился.

Поскольку Турция заняла максимально враждебную позицию по Израилю, защищая Палестину и Ливан, Иерусалим снял свое многолетнее дипломатическое "вето".

Стоит напомнить, что еще в 2018 году Кнессет (парламент Израиля) пытался поднять этот вопрос, но тогдашнее правительство заблокировало инициативу по соображениям realpolitik.

Основное о Геноциде армян в Османской империи

Трагедия началась в апреле 1915 года, когда власти Османской империи арестовали и впоследствии уничтожили сотни представителей армянской интеллигенции в Константинополе. По данным историков, депортации и убийства без суда быстро приобрели системный характер.

Мужчин преимущественно расстреливали, а женщин, детей и пожилых людей отправляли в изнурительные "марши смерти" через пустыню Сирии. Люди массово погибали от голода, жажды, болезней и издевательств. В результате этих событий армянское население почти полностью исчезло с территорий современной Турции, а количество жертв оценивают около 1,5 миллиона человек.

Именно эти события, вместе с ужасами Холокоста, впоследствии побудили юриста Рафаэля Лемкина разработать сам термин "геноцид" и заложить основу для международного права, которое наказывало бы за подобные преступления.

Реакция в мире и Турции

Более 30 стран мира уже признали Геноцид армян на самом высоком уровне. Среди них - США, Канада, Франция, Германия и большинство стран Евросоюза. Турция признает факт массовой гибели армян в 1915 году, однако категорически отрицает термин "геноцид", считая события последствием гражданской войны, а цифры жертв - значительно преувеличены.

Для армянской диаспоры по всему миру решение Израиля является колоссальной исторической победой. В то же время официальный Ереван реагирует сдержанно, ведь правительство Никола Пашиняна сосредоточено на подписании мирного соглашения с Азербайджаном, из-за чего вопросы исторической памяти в последние годы сознательно отодвинули на второй план во внешней политике страны.

Голодомор, Холокост и Геноцид армян

Во всех этих трагедиях с миллионами жертв, как обычно, главную скрипку играет большая политика.

Израиль не признает украинский Голодомор из-за шаткого равновесия безопасности в отношениях с Кремлем. Ереван не признает Голодомор тоже из-за оглядки на Москву и всеобщей геополитической уязвимости перед РФ.

Похожий прагматизм показывает и Украина. Позиция Киева относительно еврейского народа абсолютно однозначна: еще в 2008 году Верховная Рада официально признала Холокост геноцидом евреев. Кроме того, криминализация и осуждение нацизма и Холокоста четко прописаны в украинском Уголовном кодексе (статья 442 - Геноцид), а также в законах об осуждении тоталитарных режимов. Отрицание Холокоста в Украине является противоправным деянием.

Однако этот принцип не распространяется на трагедию армянского народа. Чтобы не портить стратегические отношения с Анкарой и Баку, Киев до сих пор избегает официального признания Геноцида армян как акта геноцида.