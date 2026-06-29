Израиль признал Геноцид армян времен Османской империи: а что с Голодомором

Правительство Израиля официально признало Геноцид армян в Османской империи. Это первое решение такого уровня в истории страны, единодушно поддержанное Кабинетом министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
Инициатором документа стал министр иностранных дел Гидеон Саар, настаивавший на восстановлении справедливости, отмечая, что Израиль больше не может игнорировать эту трагическую страницу истории.
"На мой взгляд, это наша моральная обязанность как евреев и, конечно, как государства еврейского народа", - заявил Саар.
Глава МИД анонсировал рассмотрение этого вопроса еще 25 июня. Теперь Израиль не просто признает факт массовых убийств, а официально осуждает любые попытки отрицать или исказить историческую правду.
Десятилетиями Иерусалим избегал этого шага, боясь испортить отношения с Турцией - ключевым игроком и экономическим партнером в регионе. Также Израиль очень ценит стратегическое и военное партнерство с Азербайджаном, в то время как Баку категорически против признания этих событий геноцидом.
Однако на фоне последних событий - масштабной войны в Ливане, а также прямого вооруженного противостояния между США, Израилем и Ираном в первой половине 2026 года - баланс сил изменился.
Поскольку Турция заняла максимально враждебную позицию по Израилю, защищая Палестину и Ливан, Иерусалим снял свое многолетнее дипломатическое "вето".
Стоит напомнить, что еще в 2018 году Кнессет (парламент Израиля) пытался поднять этот вопрос, но тогдашнее правительство заблокировало инициативу по соображениям realpolitik.
Трагедия началась в апреле 1915 года, когда власти Османской империи арестовали и впоследствии уничтожили сотни представителей армянской интеллигенции в Константинополе. По данным историков, депортации и убийства без суда быстро приобрели системный характер.
Мужчин преимущественно расстреливали, а женщин, детей и пожилых людей отправляли в изнурительные "марши смерти" через пустыню Сирии. Люди массово погибали от голода, жажды, болезней и издевательств. В результате этих событий армянское население почти полностью исчезло с территорий современной Турции, а количество жертв оценивают около 1,5 миллиона человек.
Именно эти события, вместе с ужасами Холокоста, впоследствии побудили юриста Рафаэля Лемкина разработать сам термин "геноцид" и заложить основу для международного права, которое наказывало бы за подобные преступления.
Более 30 стран мира уже признали Геноцид армян на самом высоком уровне. Среди них - США, Канада, Франция, Германия и большинство стран Евросоюза. Турция признает факт массовой гибели армян в 1915 году, однако категорически отрицает термин "геноцид", считая события последствием гражданской войны, а цифры жертв - значительно преувеличены.
Для армянской диаспоры по всему миру решение Израиля является колоссальной исторической победой. В то же время официальный Ереван реагирует сдержанно, ведь правительство Никола Пашиняна сосредоточено на подписании мирного соглашения с Азербайджаном, из-за чего вопросы исторической памяти в последние годы сознательно отодвинули на второй план во внешней политике страны.
Во всех этих трагедиях с миллионами жертв, как обычно, главную скрипку играет большая политика.
Израиль не признает украинский Голодомор из-за шаткого равновесия безопасности в отношениях с Кремлем. Ереван не признает Голодомор тоже из-за оглядки на Москву и всеобщей геополитической уязвимости перед РФ.
Похожий прагматизм показывает и Украина. Позиция Киева относительно еврейского народа абсолютно однозначна: еще в 2008 году Верховная Рада официально признала Холокост геноцидом евреев. Кроме того, криминализация и осуждение нацизма и Холокоста четко прописаны в украинском Уголовном кодексе (статья 442 - Геноцид), а также в законах об осуждении тоталитарных режимов. Отрицание Холокоста в Украине является противоправным деянием.
Однако этот принцип не распространяется на трагедию армянского народа. Чтобы не портить стратегические отношения с Анкарой и Баку, Киев до сих пор избегает официального признания Геноцида армян как акта геноцида.
РБК-Украина ранее с помощью историка Михаила Костива рассказывало, какие регионы Украины пострадали сильнее всего от Голодомора, устроенного коммунистами.
Кроме того, мы объясняли, как Голодомор стал для Украины травмой поколений и почему важно, чтобы мир признал его геноцидом.
Также мы информировали, что парламент Нидерландов признал геноцидом депортацию крымских татар времен СССР. В документе отмечается, что с момента оккупации Крыма в 2014 году многие крымские татары были безосновательно заключены, подверглись пыткам или пропали без вести, чем "Россия, скорее всего, продолжила политику геноцида крымских татар".