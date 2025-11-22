Голодомор-геноцид: какие регионы Украины пострадали сильнее всего и что помогало людям выжить

Голодомор 1932-1933 годов - одна из крупнейших трагедий в истории Украины. Он охватил все регионы нашей страны (которые входили тогда в состав СССР), унес миллионы жизней и навсегда изменил украинскую нацию.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал заведующий отделом исследования геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений Национального музея Голодомора-геноцида, доктор философии в области истории Михаил Костив .

Специфика Голодомора-геноцида в Украине

Эксперт напомнил, что в течение 1921-1923 годов и 1946-1947 годов - "был массовый искусственный голод". А в 1932-1933 годах - Голодомор-геноцид.

"Общая черта этих трех голодов - вина власти. Если бы она не изымала у населения продукты, такой страшной смертности не было бы", - отметил Костив.

Говоря об отличиях этих периодов, ученый объяснил: "в 1921-1923-е и 1946-1947-е определенным "оправданием" для советского режима был период послевоенной разрухи".

"Климатический фактор не был ключевым, потому что засухи были циклическим явлением и в период до большевиков крестьяне пытались к ним готовиться - делали запасы", - отметил он.

Между тем "спецификой голода 1921-1923-х было то, что советский режим частично признавал факт голода".

"Даже в то время были довольно значительными кампании по сбору помощи для голодающих. Правда, больше речь шла о территории Поволжья, несмотря на то, что масштабы голода, в частности на юге Украины, были похожими", - рассказал Костив.

Кроме того, "во время голода 1921-1923 гг. большевики разрешили международную продовольственную помощь для голодающих (организаций, которые ее предоставляли было несколько)".

"Зато в 1932-1933 гг. в СССР отрицали факт голода, что делало невозможным и помощь из-за границы. Такая же ситуация была и в 1946-1947 годах", - поделился исследователь.

Какие регионы пострадали от Голодомора больше всего

Костив сообщил, что в период голода 1932-1933 годов "больше всего пострадала часть Украины, которая издавна славилась плодородными почвами" - Черкасская, Киевская, Полтавская, Харьковская области и Подолье.

"Из тех документов, которые я просматривал, могу выделить абсолютно страшные картины смертности от голода, например, на Черкасщине, на юге современной Киевской области", - отметил ученый.

Во многом похожая картина была и на Юге - в степных районах.

"Здесь из-за природных условий еще тяжелее было достать суррогаты пищи, что, опять же, приводило к массовой смертности", - объяснил эксперт.

Между тем в северных регионах, на Полесье (где большие площади занимают леса), смертность от голода была несколько меньше.

"Как одну из причин такого различия в уровне смертности исследователи указывают простую доступность суррогатов, которые можно было употреблять в пищу: желудей, каштанов и т.д.", - подчеркнул специалист.

Как украинцы спасались от голода и выживали

По словам Костива, выживание украинцев в период Голодомора "часто зависело от локальных условий".

"Вспоминается история одного из свидетелей о том, что его семья выжила благодаря жому, который можно было достать на сахарном заводе", - поделился он.

Исследователь рассказал также, что в Донецкой области "люди, когда поняли, что у них забирают все продукты, шли в города работать за паек на промышленных объектах и шахтах".

Кроме того, часть людей пыталась выехать в Беларусь и Россию (в 1932 году это было еще возможно).

"Есть письмо белорусских рабочих к руководству Коммунистической партии Украины, где они пишут, что не понимают, что происходит: у украинцев такая плодородная землю, но при этом ходят по вокзалам и рынкам белорусских городов и пытаются обменять свои личные вещи на продукты", - сообщил эксперт.

Он отметил, что уже в январе 1933 года в СССР издали постановления, которые "изолировали территорию голода и не позволяли украинцам выезжать в Россию, Беларусь или другие страны".

"Тогда граница между Советским Союзом и Польшей проходила по реке Збруч, с Румынией - по Днестру. Эти границы СССР пристально охраняли советские пограничники", - напомнил ученый.

Однако единицам все же удавалось сбежать из СССР.

"И иногда эти люди становились источником информации для материалов о голоде, которые выходили в иностранной прессе", - добавил Костив.

Насколько распространенными были случаи каннибализма

Согласно информации специалиста, "исследования этой темы часто базируются на воспоминаниях очевидцев".

"Хотя советская система фиксировала такие случаи - по ним открывали уголовные дела", - уточнил Костив.

Он рассказал, что в архивах Министерства внутренних дел Украины сохранилось более тысячи дел о случаях каннибализма. Но в одном - речь могла идти и об убийствах нескольких человек.

"Еще почти тысячу дел уничтожили в 1950-х годах. Архивисты говорят, что есть определенная закономерность: сохранились те дела, фигурантов которых осуждали на более длительные сроки наказания", - сообщил Костив.

Он добавил, что "есть и другие источники".

"Например, когда о случаях каннибализма районное руководство докладывало областному, далее - республиканскому и руководству КП(б)У. Так формировались своеобразные отчеты. На основе комплексного изучения документов можем говорить о нескольких тысячах случаев каннибализма", - подытожил ученый.