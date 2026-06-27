Израиль нанес удар по Ливану сразу на следующий день после заключения сделки

Сегодня в субботу, 27 июня, Израиль нанес удар по южной части Ливана. Это произошло на следующий день после того, как две страны подписали при посредничестве США соглашение о безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно информационному госагентству Ливана, израильский беспилотник нанес удар по населенному пункту Набатие аль-Фавка.

Он расположен за пределами зоны безопасности, обозначенной на карте, ранее опубликованной Израилем. Эта карта отражает расширенную территорию на юге Ливана, которую контролируют израильские войска (то есть удар был за пределами зоны, которую Израиль считает своей зоной безопасности).

В свою очередь израильские военные подтвердили Reuters, что нанесли удар с помощью дрона. Они пояснили, что целью удара был человека представлявший угрозу для из сил, не предоставив пот этом дополнительных подробностей или доказательств.