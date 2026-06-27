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Израиль нанес удар по Ливану сразу на следующий день после заключения сделки

16:50 27.06.2026 Сб
1 мин
Что известно об атаке?
aimg Эдуард Ткач
Израиль нанес удар по Ливану сразу на следующий день после заключения сделки Фото: в Израиле пояснили, что стало причиной атаки (Getty Images)
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Сегодня в субботу, 27 июня, Израиль нанес удар по южной части Ливана. Это произошло на следующий день после того, как две страны подписали при посредничестве США соглашение о безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно информационному госагентству Ливана, израильский беспилотник нанес удар по населенному пункту Набатие аль-Фавка.

Он расположен за пределами зоны безопасности, обозначенной на карте, ранее опубликованной Израилем. Эта карта отражает расширенную территорию на юге Ливана, которую контролируют израильские войска (то есть удар был за пределами зоны, которую Израиль считает своей зоной безопасности).

В свою очередь израильские военные подтвердили Reuters, что нанесли удар с помощью дрона. Они пояснили, что целью удара был человека представлявший угрозу для из сил, не предоставив пот этом дополнительных подробностей или доказательств.

Что предшествовало

Напомним, вчера Израиль, Ливан и США подписали рамочное трехстороннее соглашение, которое предусматривает частичный вывод израильских войск из южной части Ливана.

Согласно заявлению Госдепартамента США, сделка предусматривает восстановление суверенитета Ливана, разоружение "Хезболлы", немедленную гуманитарную помощь и в том числе США готовы повысить боеготовность армии Ливана.

Подробнее о соглашении - читайте в материале РБК-Украина.

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