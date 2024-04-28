Израиль выдвинул ультиматум ХАМАСу: что он предусматривает

Израиль предупредил террористическую группировку ХАМАС о проведении масштабной военной операции в городе Рафах, если боевики не согласятся на соглашение об освобождении части из 133 оставшихся заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отметил, что если соглашение по обмену заложниками будет достигнуто, Тель-Авив приостановит операцию. В то же время ЦАХАЛ продолжает подготовку к операции, а Египет возобновил усилия по освобождению заложников после нескольких недель, когда казалось, что эти усилия зашли в тупик.

"Освобождение заложников является для нас главным приоритетом. Если будет возможность заключить сделку, мы это сделаем", - сказал Кац, хотя и подчеркнул, что это не повлияет на общую цель войны, которая заключается в уничтожении ХАМАСа.

Он выступил после того, как египетская делегация находилась в Израиле в пятницу для переговоров с Израилем о возможности заключения нового соглашения.

ХАМАС обдумывает предложение Израиля

ХАМАС отметил, что получил в субботу официальный ответ Израиля на свое последнее предложение о прекращении огня и изучит его перед тем, как предоставить свой ответ.

Речь идет о возможности освобождения от 20 до 40 заложников - женщин, стариков и информированных лиц - в обмен на паузу в войне, которая в прошлом длилась шесть недель. Ожидается, что Израиль также освободит палестинских заключенных и террористов, содержащихся в его тюрьмах.

ХАМАС настаивает на том, что он хочет окончательного прекращения войны. Посредники пытались продвинуть этот вопрос без немедленного решения, ведь Израиль настаивал на том, что ХАМАС не может больше оставаться в Секторе Газа и должен завершить свою военную операцию по его уничтожению.

В пятницу израильские чиновники заявили своим египетским коллегам, что Израиль готов дать переговорам об освобождении заложников "последний шанс" достичь соглашения с ХАМАС, прежде чем продолжать вторжение в Рафах.

"Израиль сказал Египту, что он серьезно относится к подготовке к операции в Рафахе и что он не позволит ХАМАСу тянуть время", - цитирует агентство Axios одного из израильских чиновников.

Катар готов помочь

Необычным шагом стало интервью спикера МИД Катара Маджеда аль-Ансари израильскому телеканалу KAN News. Катар также работал вместе с Египтом над заключением соглашения.

"С каждым днем задержки в достижении соглашения погибает все больше людей, а жизнь заложников оказывается под угрозой. Израиль и ХАМАС могут сделать больше для достижения соглашения сейчас", - сказал он добавив, что существуют узкополитические соображения, препятствующие этому процессу.

"Мы выразили свое разочарование уровнем приверженности обеих сторон. Мы переоцениваем нашу роль как посредников, исходя из того, насколько серьезно настроены обе стороны и насколько важно достичь соглашения. Мы считаем, что с обеих сторон можно сделать гораздо больше, и что мы делаем все, что в наших силах, и нам следует усилить давление на обе стороны. Чтобы достичь этого", - сказал он.

Он также выразил надежду, что израильская операция в Рафахе "повлияет на переговорный процесс" и что эскалация на местах также ставит под угрозу заложников.

29-30 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с региональными партнерами и обсудить усилия, направленные на прекращение огня в Секторе Газа и освобождение израильских заложников.

В ходе этой поездки визит Блинкена в Израиль не запланирован.