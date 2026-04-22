RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Израиль выпустил на поле боя против "Хезболлы" артиллерию нового поколения

01:14 22.04.2026 Ср
3 мин
Вместо бойцов в пушке Ro'em работает автоматика, которая быстро и точно наводится на цель
aimg Филипп Бойко
Фото: артиллерия Ro'em армии Израиля (ЦАХАЛ)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула новейшую самоходную гаубицу Ro'em для борьбы с террористами "Хезболлы". Оружие уже прошло боевое крещение во время хрупкого прекращения огня в Ливане.

Название установки переводится с иврита как "Гром" и это не просто очередная пушка, а настоящий прорыв, утверждают инженеры. Она стреляет быстрее, бьет точнее и полностью меняет логику использования огневой силы.

Главный артиллерийский офицер ЦАХАЛа Эхуд Биби в комментарии Fox News отметил:

"Ro'em предоставляет новые возможности артиллерийскому корпусу и Армии обороны Израиля в целом, меняя способ использования огневой мощи на поле боя. Это знаменует собой историческую веху, которая начинает новую эру более точного, быстрого и гибкого огня, что позволяет нам эффективнее поддерживать войска на местах".

Систему разработала компания Elbit Systems, которая на международном рынке известна как SIGMA. Производством занимается дочернее предприятие в Южной Каролине, США.

Ключевые особенности гаубицы Ro'em:

  • экипаж: всего 3 солдата (вместо большого числа "обслуги" в старых системах);
  • дальность огня: примерно 40 километров;
  • полная автоматизация: система сама выбирает снаряд и пороховой заряд;
  • скорость: пушка автоматически наводится на цель и ведет огонь с высоким темпом.

Новое оружие позволяет действовать молниеносно: гаубица быстро занимает позицию и открывает огонь. Так же быстро Ro'em покидает место пуска, что минимизирует риск ответного удара.

Боевое крещение во время перемирия

Израиль уже успел проверить Ro'em в деле. Это произошло несмотря на 10-дневный режим прекращения огня. Военные отмечают: огонь был чисто оборонительным, ведь террористы готовили атаки против армии Израиля.

Согласно заявлению Армии обороны Израиля:

"Во время этой операции войска вели точный артиллерийский огонь по нескольким позициям противотанковых и ракетных комплексов класса "земля-земля" "Хезболлы", из которых осуществлялись атаки на войска Армии обороны Израиля.

Стрельба была эффективной, достигла оперативных результатов и внедрила новые артиллерийские возможности, тем самым уменьшив угрозу для войск Армии обороны Израиля и израильского гражданского населения".

Что происходит в Газе и Ливане

Ранее сообщалось, что глава "Хезболлы" заявил о готовности к перемирию, но поставил Израилю условия. Одним из них является "постоянное прекращение" израильских атак на ливанские цели и полный вывод войск Израиля.

Перемирие между Ливаном и Израилем по "Хезболле" было заключено при посредничестве США 16 апреля. Премьер Ливана приветствовал объявление о прекращении огня от Трампа. Премьер Израиля подчеркнул, что ЦАХАЛ останется на "стратегических позициях" в течение 10-дневного перемирия.

Между тем ООН и ЕС подсчитали, что на восстановление Газы понадобится не менее 71,4 миллиарда долларов. Восстановление региона может занять 10 лет и действовать надо уже сейчас.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
