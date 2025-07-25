США приостановили переговоры о прекращении огня в Газе: у Трампа назвали причину

Соединенные Штаты прерывают переговоры о прекращении огня в секторе Газа и возвращают свою переговорную группу из Катара.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По его словам, переговорную группу возвращают для обсуждения дальнейших шагов после того, как последний ответ ХАМАС "демонстрирует отсутствие желания" достичь перемирия.

"Хотя посредники приложили огромные усилия, ХАМАС, похоже, не проявляет координации и не действует добросовестно. Теперь мы рассмотрим альтернативные варианты возвращения заложников домой и постараемся создать более стабильную обстановку для жителей Газы", - говорит он.

В то же время представитель Госдепа США Томми Пиготт не стал раскрывать подробности о том, какие "альтернативные варианты" рассматривают США, чтобы освободить заложников.

В заявлении ХАМАС сказано, что движение удивлено "негативными высказываниями" Уиткоффа и продемонстрировало ответственность и гибкость на переговорах.

На вопрос о том, будут ли США добиваться перемирия в Газе и каким образом, Пиготт не внес ясности и сказал журналистам, что "это очень динамичная ситуация".

Он заявил, что приверженность США достижению перемирия никогда не подвергалась сомнению, и обвинил ХАМАС.

По словам Уиткоффа, США "решительны" в своем стремлении положить конец конфликту в в секторе Газа, и "стыдно что ХАМАС действовал таким эгоистичным образом".