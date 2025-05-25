США просят Израиль отложить крупное наступление в Газе: The Jerusalem Post узнало причину
США в последние дни просили Израиль отложить полномасштабную военную операцию в Газу. Запрос связан с переговорами об освобождении заложников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Как пишет издание, запрос включал два ключевых компонента:
- отсрочить полномасштабную операцию в Газе;
- дать возможность продолжения текущих переговоров параллельно с военной операцией.
В то время, как Израиль сейчас проводит значительные операции в Газе, официальные лица в Иерусалиме дали ясно понять, что как только начнется полномасштабная наземная операция, Израиль не будет уходить из районов, в которые войдет. Страна не сделает этого даже в рамках потенциальной сделки. Более того, возможность прекращения огня в рамках любого соглашения станет более сложной.
"Как только начнутся маневры, мы будем действовать в полную силу и не остановимся, пока не будут достигнуты все цели", - заявил на днях израильский министр обороны Исраэль Кац.
Несмотря на продолжающуюся военную активность, США попросили Израиль разрешить продолжить текущие переговоры о потенциальной сделке по заложникам.
"Если есть возможность временного прекращения огня для возвращения заложников, мы готовы к этому", - сказал в прошлую среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Также издание отмечает, что в прошлый четверг Израиль решил отозвать свою делегацию из Катара после того, как ХАМАС настоял на американских гарантиях прекращения войны в рамках любого соглашения.
Израильские чиновники утверждают, что единственная сделка, которая сейчас находится на столе переговоров — это "рамки (спецпредставителя Трампа Стива - ред.) Уиткоффа", которые включают освобождение 10 заложников и 60-дневное прекращение огня.
Издание добавило, что хоть израильская делегация покинула Катар, но администрация США продолжает непрямые переговоры с ХАМАС через доктора Башару Бахбаха, который ранее возглавлял кампанию "Арабо-американцы за Трампа".
Напомним, на днях Нетаньяху заявил, что Израиль планирует взять под свой контроль весь Сектор Газа. Он подчеркнул, что это одна из целей новой операции под названием "Колесницы Гидеона".
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