Трамп: США помогут Газе с едой, чтобы ее не забрал ХАМАС

Президент Дональд Трамп заявил, что США помогут жителям Газы получить немного еды. Сейчас в анклаве наблюдается голод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы поможем жителям Газы получить немного еды. Люди голодают, и мы поможем им получить немного еды", - сказал Трамп. Он подчеркнул, что многие осуществляют доставку плохо, так как группировка ХАМАС забирает все, что привозят в палестинский анклав. "Многие люди делают это очень, очень плохо. Если вы посмотрите, ХАМАС делает это невозможным, потому что они забирают все, что привозят, но мы поможем жителям Газы, потому что ХАМАС обращается с ними очень плохо", - добавил президент США.