ua en ru
Ср, 21 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Израиль готов завершить войну в Газе: Нетаньяху назвал условия

Израиль, Среда 21 мая 2025 22:15
UA EN RU
Израиль готов завершить войну в Газе: Нетаньяху назвал условия Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он готов завершить войну в Секторе Газа, но при определенных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам Нетаньяху, он готов закончить войну при четких условиях, которые будут гарантировать безопасность Израиля - все заложники возвращаются домой, ХАМАС складывает оружие, отходит от власти, его руководство изгнано из Газы.

Израильский премьер заявил, что Газа должна быть "полностью разоружена", и Израиль будет ""максимально использовать" план президента США Дональда Трампа.

По его словам, план Трампа является "правильным и революционным", согласно которому жители Газы, желающие покинуть ее, смогут уехать.

Нетаньяху добавил, что те, кто призывает Израиль прекратить боевые действия до достижения своих целей, "по сути, призывают к сохранению контроля ХАМАС над Газой".

Операция Израиля в Секторе Газа

Напомним, 18 мая Израиль начал новую операцию в Секторе Газа. Ее назвали "Колесницы Гидеона".

Как отмечал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, его страна хочет полностью уничтожить ХАМАС.

На этом фоне ХАМАС заявил о готовности отдать Израилю часть заложников для нового прекращения огня.

Неназванный израильский источник рассказал CNN, что Израиль готов говорить о прекращении огня только при условии капитуляции боевиков ХАМАС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нетаньяху ХАМАС Израиль Сектор Газа
NEWS
Портнова застрелили в Мадриде: что известно на данный момент
Портнова застрелили в Мадриде: что известно на данный момент
DAILY
Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич