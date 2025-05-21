Израиль готов завершить войну в Газе: Нетаньяху назвал условия
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он готов завершить войну в Секторе Газа, но при определенных условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам Нетаньяху, он готов закончить войну при четких условиях, которые будут гарантировать безопасность Израиля - все заложники возвращаются домой, ХАМАС складывает оружие, отходит от власти, его руководство изгнано из Газы.
Израильский премьер заявил, что Газа должна быть "полностью разоружена", и Израиль будет ""максимально использовать" план президента США Дональда Трампа.
По его словам, план Трампа является "правильным и революционным", согласно которому жители Газы, желающие покинуть ее, смогут уехать.
Нетаньяху добавил, что те, кто призывает Израиль прекратить боевые действия до достижения своих целей, "по сути, призывают к сохранению контроля ХАМАС над Газой".
Операция Израиля в Секторе Газа
Напомним, 18 мая Израиль начал новую операцию в Секторе Газа. Ее назвали "Колесницы Гидеона".
Как отмечал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, его страна хочет полностью уничтожить ХАМАС.
На этом фоне ХАМАС заявил о готовности отдать Израилю часть заложников для нового прекращения огня.
Неназванный израильский источник рассказал CNN, что Израиль готов говорить о прекращении огня только при условии капитуляции боевиков ХАМАС.
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