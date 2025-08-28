Израиль ударил по хуситам в Йемене, когда их главарь выступал с речью

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по позициям хуситов в столице Йемена Сане во время речи их лидера Абдул-Малика аль-Хуси. Среди целей атаки были высокопоставленные официальные лица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet News и The Times of Israel.
Сообщается о более чем 10 ударах по Сане, а также атаках в провинциях Амран и Хаджа. Удар был нанесен по домам, где могли скрываться лидеры хуситов.
Атака была утверждена министром обороны Израиля Исраэлем Кацом, начальником генерального штаба ЦАХАЛа генералом Эялем Замиром и высшим командованием после консультаций с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Армия Израиля подтвердила, что осуществила целенаправленный удар по военному объекту поддерживаемых Ираном хуситов в районе Саны в Йемене после двух перехватов беспилотников хуситов.
"Как мы предупреждали хуситов в Йемене: после эпидемии тьмы наступает эпидемия первенцев", - заявил Кац в своем заявлении, ссылаясь на 10 библейских эпидемий.
Отмечается, что этот комментарий подтверждает высказывания в израильских СМИ, которые приписывают высокопоставленному израильскому чиновнику, что удары направлены против политических деятелей хуситов.
В ЦАХАЛе подчеркнули, что новый удар стал продолжением операции ВВС Израиля в воскресенье в контролируемом хуситами городе Сана, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека и десятки получили ранения.
"ЦАХАЛ действует решительно против террористического режима хуситов, одновременно усиливая операции против ХАМАСа в Газе, и будет продолжать работать над устранением всех угроз для израильских гражданских лиц", - говорится в заявлении израильских военных.
Напомним, 4 мая хуситы нанесли удар баллистической ракетой по израильскому аэропорту Бен-Гурион. В ответ Израиль атаковал Йемен. Воздушные силы нанесли удары по портовому городу Ходейда.
14 июня поступило сообщение о том, что Израиль снова ударил по Йемену. Предполагалось, что ЦАХАЛ ликвидировал главу хуситов Мухаммеда Аль-Гамари.
7 июля Армия обороны Израиля провела операцию "Черный флаг" в Йемене, нанеся мощные удары по объектам хуситов. В том числе под удары попали порты Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса.
Днем 24 августа израильская авиация нанесла удар по столице Йемена, городу Сана. Мишенью были объекты, принадлежащие хуситам.