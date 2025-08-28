Израиль ударил по хуситам в Йемене, когда их главарь выступал с речью

Сообщается о более чем 10 ударах по Сане, а также атаках в провинциях Амран и Хаджа. Удар был нанесен по домам, где могли скрываться лидеры хуситов.

Атака была утверждена министром обороны Израиля Исраэлем Кацом, начальником генерального штаба ЦАХАЛа генералом Эялем Замиром и высшим командованием после консультаций с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Армия Израиля подтвердила, что осуществила целенаправленный удар по военному объекту поддерживаемых Ираном хуситов в районе Саны в Йемене после двух перехватов беспилотников хуситов.

"Как мы предупреждали хуситов в Йемене: после эпидемии тьмы наступает эпидемия первенцев", - заявил Кац в своем заявлении, ссылаясь на 10 библейских эпидемий.

Отмечается, что этот комментарий подтверждает высказывания в израильских СМИ, которые приписывают высокопоставленному израильскому чиновнику, что удары направлены против политических деятелей хуситов.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что новый удар стал продолжением операции ВВС Израиля в воскресенье в контролируемом хуситами городе Сана, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека и десятки получили ранения.

"ЦАХАЛ действует решительно против террористического режима хуситов, одновременно усиливая операции против ХАМАСа в Газе, и будет продолжать работать над устранением всех угроз для израильских гражданских лиц", - говорится в заявлении израильских военных.