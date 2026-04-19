Израиль ударил по "Хезболле" несмотря на перемирие: ЦАХАЛ назвал причину

Израильские военные нанесли серию авиаударов по целям "Хезболлы" на юге Ливана.

"Ранее сегодня (суббота) силы 401-й бригадной боевой группы обнаружили террористический очаг, который нарушил договоренности о прекращении огня и приблизился к силам таким образом, что представлял непосредственную угрозу, во время их деятельности на юге Ливана...", - сообщили в ЦАХАЛ и добавили, что с целью устранения угрозы ликвидировали террористов.

Кроме того, Армия обороны Израиля атаковала подземную шахту к югу от передней линии обороны, где были обнаружены входившие в нее террористы "Хезболлы".

"Армия обороны Израиля уполномочена принимать необходимые меры для самообороны от угроз, одновременно обеспечивая безопасность граждан государства Израиль и сил, развернутых в полевых условиях. Операции по самообороне и устранению угроз не ограничиваются прекращением огня", - добавили в ЦАХАЛ.

Что предшествовало

Как известно, 16 апреля Израиль и Ливан при посредничестве США согласовали 10-дневное перемирие, которое должно создать условия для дальнейших переговоров.

В то же время в США объясняли, что договоренности о перемирии не обязательно означают полное прекращение ударов по "Хезболле", поскольку Израиль оставляет за собой право на действия против угроз.

На этом фоне ситуация в регионе остается напряженной, а перемирие - хрупким и таким, что может быть сорвано в любой момент.

Иран, США, "Хезболла" и Израиль

После объявления 7 апреля о двухнедельном перемирии между Ираном и США Израиль продолжил наносить авиаудары по группировкам "Хезболлы", действующим в Ливане при поддержке Тегерана.

В Иране заявили, что такие действия нарушают договоренности и ставят под угрозу хрупкое перемирие с США. Однако Вашингтон и Иерусалим утверждали, что Ливан не входил в рамки соглашения с Ираном, называя позицию Тегерана "недоразумением".

При этом, по данным источников СМИ, представители администрации Дональда Трампа за кулисами пытались убедить Израиль прекратить наступление, опасаясь, что это может сорвать дипломатические усилия с Ираном.