Израиль ударил по Йемену, вероятно ликвидирован глава хуситов, - СМИ

Военное столкновение между Израилем и Ираном

Длительное отсутствие прогресса в переговорах по ядерной программе, привели к прямому военному столкновению между Израилем и Ираном.

В ночь на 13 июня Израиль совершил массированную атаку с воздуха на иранские военные и ядерные объекты, атаковав более 100 целей. Во время обстрела Тегерана было ликвидировано 20 иранских высокопоставленных командиров и несколько ученых, участвовавших в ядерной программе.

В ответ, Иран обстрелял Израиль, выпустив по стране 150 баллистических ракет. В результате обстрела, в Тель-Авиве и других городах произошли многочисленные разрушения и пострадали десятки гражданских людей.

Израильская и иранская армии вторые сутки продолжают с перерывами обмениваться ракетными ударами.

Вечером 14 июня, Иран снова начал массированную атаку баллистическими ракетами на Израиль.

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