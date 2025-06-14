Ізраїль вдарив по Ємену, ймовірно ліквідований очільник хуситів, - ЗМІ

Військове зіткнення між Ізраїлем та Іраном

Тривала відсутність прогресу в переговорах щодо ядерної програми, призвели до прямого воєнного зіткнення між Ізраїлем та Іраном.

В ніч на 13 червня Ізраїль вчинив масовану атаку з повітря на іранські військові та ядерні об'єкти, атакувавши понад 100 цілей. Під час обстрілу Тегерану було ліквідовано 20 іранських високопоставлених командирів та кілька вчених, що брали участь в ядерній програмі.

У відповідь, Іран обстріляв Ізраїль, випустивши по країні 150 балістичних ракет. Внаслідок обстрілу, в Тель-Авіві та інших містах сталися численні руйнування і постраждали десятки цивільних людей.

Ізраїльська та іранська армії другу добу продовжують з перервами обмінюватися ракетними ударами.

Ввечері 14 червня, Іран знову розпочав масовану атаку балістичними ракетами на Ізраїль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.