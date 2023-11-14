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Израиль взял под контроль несколько правительственных зданий в Газе

Иллюстративное фото: Израиль взял под контроль несколько правительственных зданий в Газе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израильские военные контролируют несколько правительственных зданий в городе Газа, которые использовали боевики ХАМАС.

Об этом сказано в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По информации военных, Израиль взял под контроль: 

  • парламент ХАМАСа;
  • правительственный комплекс боевиков;
  • штаб-квартиру полиции.

Также военные захватили так называемый дом губернатора Газы, в котором располагались офисы военного крыла и полиции ХАМАСа, офисы разведывательного подразделения ХАМАСа и другие объекты, где проходила подготовка к наступлению 7 октября.

Как отмечает ЦАХАЛ, под контроль было взято здание инженерного факультета одного из университетов Газы, которое "служило институтом по производству и разработке оружия", и еще один комплекс ХАМАСа с тренировочной базой, командным центром, комнатами для допросов и камерами для задержанных.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они похищали и убивали как военных, так и мирных жителей. 

В ответ Израиль начал операцию против террористов. Несколько недель назад в Сектор Газа были введены израильские войска. 

Уже вчера, 13 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о том, что ХАМАС потерял контроль над Газой - самым крупным городом Сектора Газа. 

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ХАМАСИзраильСектор Газа