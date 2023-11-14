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Ізраїль узяв під контроль кілька урядових будівель у Газі

Ілюстративне фото: Ізраїль взяв під контроль кілька урядових будівель у Газі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїльські військові контролюють кілька урядових будівель у місті Газа, які використовували бойовики ХАМАС.

Про це сказано у заяві Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За інформацією військових, Ізраїль узяв під контроль:

  • парламент ХАМАС;
  • урядовий комплекс бойовиків;
  • штаб-квартиру поліції.

Також військові захопили так званий будинок губернатора Гази, в якому розташовувалися офіси військового крила та поліції ХАМАС, офіси розвідувального підрозділу ХАМАС та інші об'єкти, де проходила підготовка до наступу 7 жовтня.

Як зазначає ЦАХАЛ, під контроль було взято будівлю інженерного факультету одного з університетів Гази, яка "служила інститутом з виробництва та розробки зброї", та ще один комплекс ХАМАСу з тренувальною базою, командним центром, кімнатами для допитів та камерами для затриманих.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали як військових, так і мирних жителів.

У відповідь Ізраїль розпочав операцію проти терористів. Декілька тижнів тому в Сектор Газа було введено ізраїльські війська.

Вже вчора, 13 листопада, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що ХАМАС втратив контроль над Газою - найбільшим містом Сектору Газа.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа