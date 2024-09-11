Израиль поразил завод по производству оружия и командный центр "Хезболлы" в Ливане (видео)

В заявлении израильского военного ведомства отмечается, что 10 сентября после оглашения вечером тревоги в районе Верхней Галилеи (север страны) было зафиксировано проникновение воздушных целей на территорию Израиля из Ливана. Работали силы и средства ПВО.

"Некоторые цели были перехвачены. В районе, прилегающем к Амиаду, обнаружены упавшие цели", - рассказали в ЦАХАЛ и добавили, что данные о возможных пострадавших не поступали.

Также указывается, что израильские силы "на основе данных разведки нанесли удар по заводу по производству оружия "Хезболла" в районе Джоуайя на юге Ливана".

Кроме того, передали в ЦАХАЛ, были нанесены удары по военному командному центру "Хезболлы" рядом с военными структурами в районах Набайт, Мансури и Кфаркела, также расположенных на юге Ливана.

Армия обороны Израиля также сообщила о поражении 10 сентября "ячейки террористов, выходивших из военной структуры в районе Хула на юге Ливана".

В ЦАХАЛ обнародовали видео ударов по целям "Хезболлы" в районах Хула, Набайт и Мансури в Ливане.

Обстрелы со стороны Ливана и удары Израиля.

Напомним, между Израилем и Ливаном, где действует поддерживаемая Ираном исламистская группировка "Хезболла", обстрелы происходят не редко. Однако сейчас удары существенно участились и обострение происходит на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, 27 июля "Хезболла" нанесла удар по стадиону на Голанских высотах в Израиле, и в результате обстрела погибли более 10 детей, еще более 30 человек были ранены.

Израиль заявил, что атака "Хезболлы" не останется без ответа, и предупредил Ливан о войне, которая может быть "разрушительной".

Напомним такоже, 20 августа израильская армия ударила по складам ливанской группировки в долине Бека. А недавно войска Израиля ударили по объектам "Хезболлы" в районах Марун эль-Рас и Айта аш-Шаб на юге Ливана.

А 25 августа боевики "Хезболла" из Ливана обстреляли Израиль сотнями ракет и беспилотников. ЦАХАЛ ответил на атаку ударами по объектам "Хезболла" в Ливане.

В начале сентября в ЦАХАЛ заявили, что Израиль после обстрела со стороны Ливана ударил по пусковым установкам "Хезболлы".