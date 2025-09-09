ua en ru
Израиль ударил по столице Катара: целью стали лидеры ХАМАС (фото, видео)

Вторник 09 сентября 2025 16:29
Израиль ударил по столице Катара: целью стали лидеры ХАМАС (фото, видео) Фото: Израиль атаковал Доху (x.com/ShehabAgency)
Автор: Иван Носальский

Израильские военные во вторник, 9 сентября, днем нанесли удары по Дохе, столице Катара. Они атаковали лидеров группировки ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

Сначала в сети появилась информация о том, что в Дохе прогремела серия взрывов. Также СМИ публиковали фото и видео, на которых можно было заметить густой дым.

Некоторое время спустя ЦАХАЛ подтвердил, что израильские военные атаковали лидеров ХАМАС.

"Армия обороны Израиля и Служба безопасности Израиля нанесли точный удар по высшему руководству террористической организации ХАМАС", - сказано в сообщении ЦАХАЛа.

Военные уточнили, что вышеупомянутые члены руководства ХАМАС управляли операциями террористической организации, несут прямую ответственность за жестокую резню 7 октября 2023 года и координировали и управляли войной против Израиля.

В ЦАХАЛ также заверили, что перед атакой "были приняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения, в том числе использование высокоточного оружия и дополнительных разведывательных данных".

Обновлено 16:56

По данным Al Arabiya, во время атаки Израилю удалось ликвидировать главного переговорщика ХАМАС Халила аль-Хайя.

Неназванный источник рассказал изданию, что целью атаки ЦАХАЛа были члены высшего руководства ХАМАС Захер Джабарин, Халед Машал и Низар Авадалла.

Операция Израиля против ХАМАС

Напомним, на днях Израиль активизировал свою операцию против боевиков ХАМАС.

Премьер Биньямин Нетаньяху рассказал, что израильская авиация поразила сразу 50 "башен террора" в Секторе Газа за два дня. При этом, по его словам, такие атаки - только начало масштабной наземной операции.

В частности, Израиль планирует взять под контроль Газу - крупнейший по населению город Сектора Газа.

