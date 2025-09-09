Израиль ударил по столице Катара: целью стали лидеры ХАМАС (фото, видео)

Израильские военные во вторник, 9 сентября, днем нанесли удары по Дохе, столице Катара. Они атаковали лидеров группировки ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram .

Сначала в сети появилась информация о том, что в Дохе прогремела серия взрывов. Также СМИ публиковали фото и видео, на которых можно было заметить густой дым.



Некоторое время спустя ЦАХАЛ подтвердил, что израильские военные атаковали лидеров ХАМАС.

"Армия обороны Израиля и Служба безопасности Израиля нанесли точный удар по высшему руководству террористической организации ХАМАС", - сказано в сообщении ЦАХАЛа.

Военные уточнили, что вышеупомянутые члены руководства ХАМАС управляли операциями террористической организации, несут прямую ответственность за жестокую резню 7 октября 2023 года и координировали и управляли войной против Израиля.

В ЦАХАЛ также заверили, что перед атакой "были приняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения, в том числе использование высокоточного оружия и дополнительных разведывательных данных".

Обновлено 16:56

По данным Al Arabiya, во время атаки Израилю удалось ликвидировать главного переговорщика ХАМАС Халила аль-Хайя.

Неназванный источник рассказал изданию, что целью атаки ЦАХАЛа были члены высшего руководства ХАМАС Захер Джабарин, Халед Машал и Низар Авадалла.