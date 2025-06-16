Израиль ударил по иранскому ядерному объекту Фордо: что показали спутниковые снимки

Новые спутниковые фото свидетельствуют о последствиях удара неподалеку от одного из самых защищенных объектов Ирана - подземный ядерный комплекс Фордо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Американская геопространственная компания Planet Labs обнародовала снимки до и после атаки, на которых зафиксированы обвалы подпорной стены на склоне горы вдоль дороги возле комплекса.

Фото: Спутниковый снимок с ядерного объекта в Фордо (Planet Labs)

Речь идет о крае секретного подземного объекта, расположенного глубоко под горной местностью.

Как пишет издание, в ночь атаки были слышны громкие взрывы, а в районе завода зафиксировали легкое землетрясение.

Фото: Спутниковый снимок с ядерного объекта в Фордо (Planet Labs)

Повреждения заметны на поверхности - вероятно, нанесенные ударом, который не достиг самого объекта, но повлиял на его инфраструктуру.

Сам комплекс в Фордо является вторым по масштабам заводом Ирана по обогащению урана.

Иран официально признал лишь незначительные повреждения. Объект считается одним из самых укрепленных и, по оценкам западных экспертов, может быть вне досягаемости обычных израильских боеприпасов.