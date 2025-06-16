Ізраїль ударив по іранському ядерному об’єкту Фордо: що показали супутникові знімки

Нові супутникові фото свідчать про наслідки удару неподалік одного з найзахищеніших об'єктів Ірану - підземний ядерний комплекс Фордо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Американська геопросторова компанія Planet Labs оприлюднила знімки до та після атаки, на яких зафіксовано обвали підпірної стіни на схилі гори вздовж дороги біля комплексу.

Фото: Супутниковий знімок з ядерного об'єкта у Фордо (Planet Labs)

Йдеться про край секретного підземного об'єкта, розташованого глибоко під гірською місцевістю.

Як пише видання, у ніч атаки були чутні гучні вибухи, а в районі заводу зафіксували легкий землетрус.

Фото: Супутниковий знімок з ядерного об'єкта у Фордо (Planet Labs)

Ушкодження помітні на поверхні - ймовірно, завдані ударом, який не досягнув самого об'єкта, але вплинув на його інфраструктуру.

Сам комплекс у Фордо є другим за масштабами заводом Ірану зі збагачення урану.

Іран офіційно визнав лише незначні пошкодження. Об'єкт вважається одним із найбільш укріплених і, за оцінками західних експертів, може бути поза досяжністю звичайних ізраїльських боєприпасів.