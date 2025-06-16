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Ізраїль ударив по іранському ядерному об’єкту Фордо: що показали супутникові знімки

Понеділок 16 червня 2025 12:11
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Ізраїль ударив по іранському ядерному об’єкту Фордо: що показали супутникові знімки Фото: Пошкодження ядерного об’єкта Фордо (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Нові супутникові фото свідчать про наслідки удару неподалік одного з найзахищеніших об'єктів Ірану - підземний ядерний комплекс Фордо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Американська геопросторова компанія Planet Labs оприлюднила знімки до та після атаки, на яких зафіксовано обвали підпірної стіни на схилі гори вздовж дороги біля комплексу.

Ізраїль ударив по іранському ядерному об’єкту Фордо: що показали супутникові знімкиФото: Супутниковий знімок з ядерного об'єкта у Фордо (Planet Labs)

Йдеться про край секретного підземного об'єкта, розташованого глибоко під гірською місцевістю.

Як пише видання, у ніч атаки були чутні гучні вибухи, а в районі заводу зафіксували легкий землетрус.

Ізраїль ударив по іранському ядерному об’єкту Фордо: що показали супутникові знімкиФото: Супутниковий знімок з ядерного об'єкта у Фордо (Planet Labs)

Ушкодження помітні на поверхні - ймовірно, завдані ударом, який не досягнув самого об'єкта, але вплинув на його інфраструктуру.

Сам комплекс у Фордо є другим за масштабами заводом Ірану зі збагачення урану.

Іран офіційно визнав лише незначні пошкодження. Об'єкт вважається одним із найбільш укріплених і, за оцінками західних експертів, може бути поза досяжністю звичайних ізраїльських боєприпасів.

Нагадаємо, що Ізраїль завдав серії ударів по стратегічних об’єктах Ірану. Зокрема був атакований підземний ядерний комплекс Фордо.

Як повідомляло The New York Times, у п'ятницю вранці кілька ізраїльських ударів, схоже, були спрямовані на підземну ракетну базу на заході Ірану.

Ізраїль атакував Іран

Зауважимо, що в ніч на 13 червня ізраїльська авіація завдала ударів по іранських військових і ядерних об’єктах. Серед уражених цілей - ключовий центр зі збагачення урану в районі Натанза.

Дані дії були частиною операції "Левиний народ" і, як відомо, даний удар Ізраїлю по Ірану готувався вісім місяців.

Ізраїльські військові також повідомили, що отримали велику кількість розвідінформації, яка, за їхніми словами, підтверджує існування чіткого плану Ірану щодо знищення Ізраїлю.

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