США узнали о тайных планах Израиля атаковать ядерные объекты Ирана, - CNN

Американская разведка узнала, что Израиль готовится к удару по иранским ядерным объектам. Израиль планирует операцию, несмотря на то, что США пытаются заключить с Тегераном соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам американских чиновников, знакомых с последними разведывательными данными, такой удар был бы разрывом Израиля с президентом США Дональдом Трампом. Как отмечает издание, атака также может привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которой США пытаются избежать.

Чиновники уточняют, что остается непонятно, приняли ли израильские власти решение об атаке, однако в правительстве США возникли разногласия насчет того, решит ли Израиль в конце концов наносить удары.

Источник сообщил CNN, что вероятность израильского удара по иранскому ядерному объекту "значительно возросла за последние месяцы".

"А перспектива соглашения между США и Ираном, согласованного Трампом, которое не предусматривает вывоз всего иранского урана, делает вероятность удара более вероятной", - сказал собеседник издания.

Перехваченные сообщения, а также данные наблюдения за перемещением израильских военных, которые, по словам нескольких источников, знакомых с разведывательными материалами, могут свидетельствовать о подготовке к удару.

Среди признаков подготовки, зафиксированных США, были перемещения авиационных боеприпасов и завершение военно-воздушных учений.