Секреты под угрозой: Иран взломал архивы ядерной программы Израиля, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Это заявление прозвучало на фоне обострения напряженности между Ираном и Израилем, которые в 2024 году оказались на грани открытого вооруженного противостояния из-за конфликта в Секторе Газа и израильских ударов по группировкам, поддерживаемым Тегераном.

Уточняется, что операция по получению материалов была проведена "некоторое время назад", однако подробности относительно содержания файлов или способа их получения, не приводятся.

Как сообщает иранское гостелевидение, Исламская Республика якобы получила "тысячи файлов, связанных с ядерными проектами и объектами израильского режима", которые содержат документы, изображения и видеозаписи.

"Ядерная сделка" США и Ирана

Соединенные Штаты и Иран ведут переговоры с целью заключения новой ядерной сделки после того, как Дональд Трамп еще во время своей первой президентской каденции объявил о выходе США из предыдущей договоренности.

В мае в СМИ появлялась информация о том, что Израиль рассматривает возможность нанесения ударов по иранским ядерным объектам. В Иране предупредили, что подобный шаг может вызвать симметричный ответ и поставить под угрозу переговоры с США, которые продолжаются с апреля этого года.

Трамп назвал "неуместным" вероятный удар Израиля по Ирану в условиях прогресса на переговорах.

Кроме того, президент США категорически против обогащения Ираном урана и его превращения в ядерную державу.

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